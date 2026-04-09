असम-केरल और पुडुचेरी में आज गुरुवार को मतदान हो रहा है। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली हैं। असम में बीजेपी को सरकार बचाने की चुनौती है तो केरल में लेफ्ट को जीत की हैट्रिक की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में भी प्रचार जोरों पर जारी है। दिग्गजों की रैली सियासी तापमान बढ़ाने जा रही है।

केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। 2029 से महिला आरक्षण लागू हो जाएगा।

अप्रैल के महीने ने मौसम ने भी अलग रंग दिखाए हैं। दिल्ली में ठंड का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आने वाले दिनों के लिए जरूर मौसम विभाग का अनुमान है कि गर्मी बढ़ने वाली है। आज की हर बड़ी खबर के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए

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