आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: देश की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा यह प्रदर्शन अमेरिका संग की गई ट्रेड डील के विरोध में किया गया।

यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, “कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए AI एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं है। उनके लिए AI एंटी-इंडिया है। यह INC नहीं है, यह ANC है, एंटी-नेशनल कांग्रेस है।” शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है; यह एक कैरेक्टरलेस, ब्रेनलेस, इमोशनलेस प्रोटेस्ट है।

सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराया

राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक MP-MLA कोर्ट में पेश हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, “राहुल गांधी सुल्तानपुर में सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया।”

उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख नौ मार्च तय की है, जिस पर राहुल गांधी को अपने बचाव में सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी सुबह करीब 10.40 बजे सुल्तानपुर की अदालत में दाखिल हुए और करीब 11.15 बजे मामले में बयान दर्ज कराने के बाद वहां से चले गए।

देश और दुनिया की बड़ी खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता डॉट कॉम के साथ…

Live Updates

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पढ़ें आज की बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स के जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

17:25 (IST) 20 Feb 2026

अमित शाह ने असम के कछार में भारत-बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कछार जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया। नाथनपुर सीमावर्ती गांव के अपने दौरे के दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।

16:43 (IST) 20 Feb 2026

UP के इतिहास में पहली बार किसी मुख्‍यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला- योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्‍यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और अन्‍य सदस्‍यों की बजट संबंधी चर्चा के जवाब में बजट सत्र के अंतिम दिन कहा, "यह बजट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्‍यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, यह पहली बार हुआ है।"

16:31 (IST) 20 Feb 2026

बंगाल में एसआईआर में न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पश्चिम बंगाल में विवादों से घिरी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों की तैनाती का शुक्रवार को निर्देश दिया।

15:52 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी का असम दौरा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 मार्च को बराक घाटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 22,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे।

15:06 (IST) 20 Feb 2026

उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर नाबालिग ने किया सुसाइड

उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर शुक्रवार को चलती मेट्रो ट्रेन के सामने कथित रूप से कूदने से 17 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सुबह 11.07 बजे हुई इस घटना के संबंध में स्टेशन नियंत्रक से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रेन के आगे कूद गया। पुलिस अधिकारी ने बताया, "नाबालिग प्लेटफार्म नंबर 1 से पटरी पर कूद गया और द्वारका की तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया।"

14:05 (IST) 20 Feb 2026

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अप्रैल में लागू होने की संभावना:पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने और अप्रैल में इसके लागू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि भारत के ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भी अप्रैल में लागू होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के साथ समझौता सितंबर में लागू हो सकता है।

13:42 (IST) 20 Feb 2026

दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू, यात्रियों के लिए परामर्श जारी

दिल्ली यातायात पुलिस ने एक परामर्श में कहा है कि "आधिकारिक आवश्यकताओं" के कारण शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। परामर्श में कहा गया है कि दोपहर एक बजे से शाम 5.30 बजे के बीच कई प्रमुख सड़कों पर, विशेष रूप से मध्य और उत्तरी दिल्ली क्षेत्रों में, यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके मुताबिक, इन जगहों में डब्ल्यू-पॉइंट, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, राजघाट चौराहा, शांति वन चौराहा, हनुमान मंदिर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, मोनास्ट्री मार्केट, चांदगी राम अखाड़ा, दिल्ली विधानसभा, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और दिल्ली विश्वविद्यालय का उत्तर परिसर शामिल हैं।

12:52 (IST) 20 Feb 2026

AQI बेहतर करने के लिए पेड़ लगाना सबसे असरदार- सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NCR में खराब होती एयर क्वालिटी को रोकने के लिए दिल्ली में पेड़ लगाना सबसे असरदार और लंबे समय तक चलने वाले सॉल्यूशन में से एक है।  CJI सूर्यकांत ने कहा, "जब हम AQI को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो (पेड़ लगाना) सबसे सही, सबसे असरदार और लंबे समय तक चलने वाले सॉल्यूशन में से एक है।"

12:50 (IST) 20 Feb 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: अतुल सिंह को कल तक सरेंडर करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने जयदीप सिंह सेंगर उर्फ ​​अतुल सिंह को कल तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। वह उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में कुलदीप सिंह सेंगर के साथ दोषी है। वे 10 साल की सजा को सस्पेंड करने की मांग कर रहा हैं। हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। उनके वकील ने कहा कि जयदीप सिंह सेंगर कल जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करेंगे।

12:23 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए बढ़ा एंट्री टैक्स

हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को अब अधिक खर्च करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क ₹30 से ₹230 तक बढ़ा दिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी का असर न केवल पर्यटकों पर, बल्कि परिवहन और मालभाड़े पर भी पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

12:21 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: चिराग पासवान ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?

ेखें | कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एकजुट करने और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया था... महिलाओं की एक बड़ी आबादी प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है? हमारी कई योजनाओं में महिलाओं पर जोर दिया गया है और उन्हें प्राथमिकता दी गई है। हममारे राज्य (बिहार) में महिला उद्यमियों को तैयार करने के लिए प्रति महिला 10,000 रुपये की राशि आवंटित की गई है... हमने हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी है।"

10:43 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: गिरिराज बोले- बंगाल में कानून का राज चलेगा

बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही हैं लेकिन यह अब चलने वाला नहीं है। वहां अब कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं।

09:22 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के साथ - आराधना मिश्रा

लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सुल्तानपुर एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने पर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा है कि राहुल गांधी आज सुल्तानपुर में चल रहे मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। सभी कार्यकर्ता उनके साथ हैं।

09:18 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी

नेता विपक्ष राहुल गांधी आज सुल्तानपुर में होंगे। मानहानि केस में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है। इसके लिए वे लखनऊ से सुल्तान पुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा राहुल सुल्तानपुर में ही अन्य कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे।

09:11 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: आज से हरियाणा का बजट सत्र

आज से हरियाणा राज्य विधानसभा में बजट सत्र शुरू होगा, जिसके पहले दिन राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण देंगे।

09:08 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सीमावर्ती गांवों के लिए अमित शाह करेंगे नए कार्यक्रम की शुरुआत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती गांवों के व्यापक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किये गये जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी) के दूसरे चरण की आज शुरुआत करेंगे, जिसमें 15 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 1,954 सीमावर्ती गांव शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वीवीपी का दूसरा चरण केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना होगी, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री असम के कछार जिले के नाथनपुर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।

09:06 (IST) 20 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: असम में कांग्रेस के रुख से खुश AIUDF

अगले कुछ महीनों में असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले AIUF विधायक अमीनुल इस्लाम ने कांग्रेस को लेकर सकारात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम के इन चुनावों को बहुत गंभीरता से लिया है। राज्य की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार के खिलाफ घोषित 20 सूत्री आरोप पत्र एक अच्छी बात है।