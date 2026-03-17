आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। आज पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया कि सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव मंगलवार को संसद में लाया जाएगा। वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत उच्च सदन में नोटिस देकर पश्चिम एशिया युद्ध के भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्रवासी भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की मांग की है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पेश किए जाने की संभावना है, जो सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की अनुमति देता है।
हरियाणा में सोमवार को राज्यसभा की दो सीट के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध को निर्वाचित घोषित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात संवाददाता सम्मेलन में दोनों नेताओं को उनकी जीत पर बधाई दी।
सोमवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विभिन्न स्थानों पर एयर स्ट्राइक की। Tolo न्यूज ने तालिबान के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं, ईरान से हमले की आशंकाओं के मद्देनजर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए उसने अपना एयर स्पेस फिर से बंद कर दिया है।
मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी
मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि यह मुख्य रूप से एक झूठी धमकी है। मुंबई पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच कर रही है।
राज्यसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी विधेयक
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विनियोग विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जो सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की अनुमति देता है।
Aaj ki Taaza Khabar LIVE: मणिपुर में पांच उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, ये उग्रवादी 'पीआरईपीएके' (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक, 'केवाईकेएल' (कांगलेई यावोल कन्ना लूप) और 'कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी' (एमएफएल) से जुड़े हैं।
उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में सोमवार रात को कम से कम तीन स्थानों पर बम विस्फोट हुए जिसमें कई लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। आपात सेवाओं ने कहा कि इनके आत्मघाती विस्फोट होने का संदेह है।
Aaj ki Taaza Khabar LIVE: सिद्धरमैया ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को फटकार लगायी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विधायकों के सवालों के जवाब देने में हुई देरी को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों को फटकार लगायी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस चूक से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है।
Aaj ki Taaza Khabar LIVE: कैसा रहा दिल्ली का मौसम
दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम सुहाना रहा और न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.7 डिग्री कम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 139 रहा।