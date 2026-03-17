आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। आज पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया कि सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव मंगलवार को संसद में लाया जाएगा। वहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत उच्च सदन में नोटिस देकर पश्चिम एशिया युद्ध के भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्रवासी भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की मांग की है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पेश किए जाने की संभावना है, जो सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की अनुमति देता है।

हरियाणा में सोमवार को राज्यसभा की दो सीट के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमवीर सिंह बौद्ध को निर्वाचित घोषित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात संवाददाता सम्मेलन में दोनों नेताओं को उनकी जीत पर बधाई दी।

सोमवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विभिन्न स्थानों पर एयर स्ट्राइक की। Tolo न्यूज ने तालिबान के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं, ईरान से हमले की आशंकाओं के मद्देनजर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए उसने अपना एयर स्पेस फिर से बंद कर दिया है।

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