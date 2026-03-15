आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है क्योंकि असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। कांग्रेस पहले ही अपने प्रत्याशियों की दो लिस्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में अमित शाह का असम दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वे आज प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा शक्ति समारोह को संबोधित करेंगे।

दूसरी ओर तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) के नेतृत्व वाली सेक्युलर प्रोग्रेसिव एलायंस (एसपीए) देश भर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके बाद आज कांशीराम की जयंती है। बसपा आज देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेगी। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक का आज तीसरा दिन है। ये सभा हरियाणा के पानीपत के समालखा में हो रही है।

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