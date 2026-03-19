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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: तमिलनाडु परिवहन विभाग ने ईद के अवसर पर पूरे राज्य में 1212 विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु परिवहन विभाग ने कहा है कि इस बाद ईद वीकेंड पर पड़ रही है इसलिए सामान्य से ज्यादा भीड़भाड़ होने की सम्भावना है जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक के बाद यह सूची जारी की गयी। बीजेपी ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जालुकबारी से और एक दिन पहले भाजपा में शामिल हुए प्रद्युत बोरडोलोई दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे।

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Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश-विदेश की सभी बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

13:03 (IST) 19 Mar 2026

तमिलनाडु सरकार ईद पर चलाएगी 1212 स्पेशल बसें

तमिलनाडु परिवहन विभाग ने ईद के अवसर पर पूरे राज्य में 1212 विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु परिवहन विभाग ने कहा है कि इस बाद ईद वीकेंड पर पड़ रही है इसलिए सामान्य से ज्यादा भीड़भाड़ होने की सम्भावना है जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

12:18 (IST) 19 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ऐके एंटनी ने केरल चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान

वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा कि मैंने के. सुधाकरन से विस्तार से चर्चा की। वे कन्नूर में मार्क्सवादी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं, यहां तक ​​कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे मार्क्सवादियों को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिले। मैंने उनसे अनुरोध किया कि चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वे पार्टी के फैसले पर अडिग रहें। सुधाकरन जैसे व्यक्ति, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत जोखिम उठाकर मार्क्सवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया है, उन्हें हर कठिनाई सहनी चाहिए और पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए ताकि मार्क्सवादी सरकार को तीसरी बार सत्ता न मिल सके।

https://twitter.com/ANI/status/2034517681236488471?s=20

12:16 (IST) 19 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कांग्रेस ने अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लि्ए लिखा ओडिशा स्पीकर को पत्र

कांग्रेस ने राज्यसभा चुनावों में कथित क्रॉस-वोटिंग के आरोप में दो विधायकों, दशरथी गमंगो और सोफिया फिरदौस को अयोग्य घोषित करने के लिए ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है।

https://twitter.com/ANI/status/2034521495389802721?s=20

12:07 (IST) 19 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: असम में बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट

बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जालुकबारी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए प्रद्युत बोरडोलोई दिसपुर से चुनाव लड़ेंगे।

https://twitter.com/BJP4India/status/2034518297383972973?s=20

12:01 (IST) 19 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अयोध्या में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू

अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की।

11:57 (IST) 19 Mar 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: केरल में बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट

केरल के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं।

https://twitter.com/BJP4India/status/2034512493834584323?s=20