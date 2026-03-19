वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा कि मैंने के. सुधाकरन से विस्तार से चर्चा की। वे कन्नूर में मार्क्सवादी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं, यहां तक ​​कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे मार्क्सवादियों को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिले। मैंने उनसे अनुरोध किया कि चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वे पार्टी के फैसले पर अडिग रहें। सुधाकरन जैसे व्यक्ति, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत जोखिम उठाकर मार्क्सवादी पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया है, उन्हें हर कठिनाई सहनी चाहिए और पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए ताकि मार्क्सवादी सरकार को तीसरी बार सत्ता न मिल सके।

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