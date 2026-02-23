आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा पर है। वे 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आज 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी सोमवार से शुरू होगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में रांची समेत झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव में 43.43 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र में बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी, यह सत्र 23 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा।

Live Updates

