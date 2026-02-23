Go to Live Updates

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा पर है। वे 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आज 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी सोमवार से शुरू होगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में रांची समेत झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव में 43.43 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र में बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से होगी, यह सत्र 23 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा।

09:15 (IST) 23 Feb 2026
71 साल की उम्र में मुकुल रॉय का निधन

Mukul Roy Died: देश के पूर्व रेल मंत्री और एक समय तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 नेता माने जाने वाले मुकुल रॉय का सोमवार को निधन हो गया। वे कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 71 साल की उम्र में रात करीब 1.30 बजे अंतिम सांस ली। उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय ने कहा, “वह कई बीमारियों से पीड़ित थे। पढ़िए पूरी खबर...

09:09 (IST) 23 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: बांग्लादेश के विदेश मंत्री को एस जयशंकर ने भेजा न्योता

भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया है। इस न्योते को भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने रविवार की दोपहर विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ एक शिष्टाचार भेंट करते हुए दिया।

09:03 (IST) 23 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: Meta और WhatsApp से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मेटा और व्हाट्सऐप की उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें गोपनीयता नीति को लेकर उन पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी गई है।

08:59 (IST) 23 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सीएम योगी ने सिंगापुर में की GIC के CEO से मुलाकात

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सिंगापुर में GIC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिम चाउ कियाट और उनके डेलीगेशन से मुलाकात की। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते तलाशे गए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अहम रहे।