आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: आज की बड़ी खबरों और इवेंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली और मेरठ के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वे रविवार को मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी वहां से मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन तक जाएंगे और दोपहर करीब एक बजे मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दूसरी ओर मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के सिलसिले में बीजेपीके शीर्ष नेताओं से बातचीत करने की संभावना है। आज ही टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के तहत भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच शाम सात बजे खेला जाएगा।

09:49 (IST) 22 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: शरद पवार चेकअप के लिए पहुंचे अस्पताल

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार आज रूटीन चेकअप के लिए पुणे स्थित रूबी अस्पताल ले जाये गए। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की सेहत पूरी तरह ठीक है। उनका 10 दिनों के दवा का कोर्स पूरा हो गया है। इसके बाद सामान्य जांच के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।

09:39 (IST) 22 Feb 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमेरिका के सामने भारत ने किया सरेंडर - सपा नेता एसटी हसन

समाजवादी पार्टी के नेता एस.टी. हसन कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जानते हैं कि केवल एक ही देश है जिसने उनके सामने आत्मसमर्पण किया है, इसलिए वे हमारी प्रशंसा करते हैं और हम पर शुल्क भी लगाते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है? हम गुटनिरपेक्ष देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की शुल्क नीति को रद्द करते हुए फैसला सुनाया क्योंकि ट्रंप दुनिया के खिलाफ हथियार के रूप में शुल्क का इस्तेमाल कर रहे थे।

सपा के पूर्व सांसद ने कहा कि अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे अभी भी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं, 'अपनी राष्ट्रपति शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं सभी पर 10% शुल्क लगाऊंगा।' अभी ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया से लोकतंत्र का सफाया हो रहा है। अगर अमेरिका या हमारे देश की तरह ऐसे लोग शासन करने लगे, तो लोकतंत्र को बचाना बेहद मुश्किल होगा।

09:36 (IST) 22 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

भारत मे बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई। पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शह पर बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग रचने वाले 6 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी तमिलनाडु से हुई है। फिलहाल आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है। आरोपियों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं।

09:25 (IST) 22 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कासगंज में एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या

उत्तर प्रदेश के कासगंज में एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि स्थानीय पुलिस को सुबह सूचना मिली कि सत्यवीर उर्फ ​​श्यामवीर, जो यहीं एक कमरे में रहता था, और उसका परिवार दो-तीन दिनों से घर से बाहर नहीं निकला है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और पर्दे हटाए तो सत्यवीर का शव फंदे से लटका हुआ मिला, और बाकी चार शव बिस्तर पर रजाई के नीचे मिले. फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यवीर ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली है।

09:24 (IST) 22 Feb 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली और मेरठ के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर ‘मेरठ मेट्रो’ और ‘नमो भारत ट्रेन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।