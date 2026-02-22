आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: आज की बड़ी खबरों और इवेंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली और मेरठ के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वे रविवार को मेरठ के शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी वहां से मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन तक जाएंगे और दोपहर करीब एक बजे मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दूसरी ओर मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के सिलसिले में बीजेपीके शीर्ष नेताओं से बातचीत करने की संभावना है। आज ही टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के तहत भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। यह मैच शाम सात बजे खेला जाएगा।

Live Updates

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश-विदेश की सभी बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...