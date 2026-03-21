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आज की ताजा खबर, Aaj Ki Taaja Khabar, Hindi News, हिंदी न्यूज LIVE: देश भर में 21 मार्च को ईद मनाई जा रही है। ईद‑उल‑फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दौरान तरुण नाम के युवक की हत्या की वजह से तनाव की स्थिति थी। इसीलिए ईद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो असम विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भी एंट्री कर ली है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस सूची में अलग-अलग क्षेत्रों से उम्मीदवारों को मौका दिया है और चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसके अलावा रूस का तेल लेकर जा रहा टैंकर Aqua Titan दक्षिण चीन सागर में यू-टर्न लेकर अब भारत की ओर बढ़ रहा है। यह टैंकर आज न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। इसमें Urals कच्चा तेल है, जिसे जनवरी में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से लादा गया था।

दक्षिण कोरिया की एक फैक्ट्री में लगी आग

दक्षिण कोरिया में एक फैक्ट्री में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक आग अचानक लगी और तेजी से फैल गई। इससे अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए. बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।

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Aaj Ki Taaja Khabar LIVE News: देश-विदेश की सभी बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

09:39 (IST) 21 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उत्तम नगर में सुरक्षा के तैनात 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दौरान तरुण नाम के युवक की हत्या की वजह से तनाव की स्थिति थी। उसकी हत्या के आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगे थे। ऐसे में तनाव को देखते हुए ईद के मौके पर उत्तम नगर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। ईद के दौरान किसी भी तरह का बवाल ना हो। इसलिए एहतियात के तौर पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 100 से ज्यादा अलग-अलग पुलिस पिकेट बनाई गई है।

09:01 (IST) 21 Mar 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ईद की बधाई दी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "ईद-उल-फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। दुआ है कि यह दिन भाईचारे और सद्भाव को और बढ़ावा दे। सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें। ईद मुबारक!"

https://twitter.com/narendramodi/status/2035182356261478807?s=20

08:56 (IST) 21 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देशभर में ईद का त्योहार

देश में आज ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं।