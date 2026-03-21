आज की ताजा खबर, Aaj Ki Taaja Khabar, Hindi News, हिंदी न्यूज LIVE: देश भर में 21 मार्च को ईद मनाई जा रही है। ईद‑उल‑फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दौरान तरुण नाम के युवक की हत्या की वजह से तनाव की स्थिति थी। इसीलिए ईद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो असम विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने भी एंट्री कर ली है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इस सूची में अलग-अलग क्षेत्रों से उम्मीदवारों को मौका दिया है और चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसके अलावा रूस का तेल लेकर जा रहा टैंकर Aqua Titan दक्षिण चीन सागर में यू-टर्न लेकर अब भारत की ओर बढ़ रहा है। यह टैंकर आज न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। इसमें Urals कच्चा तेल है, जिसे जनवरी में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से लादा गया था।

दक्षिण कोरिया की एक फैक्ट्री में लगी आग

दक्षिण कोरिया में एक फैक्ट्री में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक आग अचानक लगी और तेजी से फैल गई। इससे अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाए. बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन कई लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी।

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