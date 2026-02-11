भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस दाखिल किया है, जबकि उनके खिलाफ कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने बुधवार को गांधी के भाषण का हवाला देते हुए बिना किसी तथ्य के निराधार आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने अपने नोटिस में यह भी मांग की है कि गांधी को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। निशिकांत दुबे ने पीटीआई को बताया, “मैंने एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि वह कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी से जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं और भारत विरोधी ताकतों से उनका संबंध है। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।”

बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7.30 बजे से जारी है। इस चुनाव में दो राजनीतिक दलों, बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी मुख्य रूप से मैदान में हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के 60 वर्षीय बेटे तारिक रहमान, जो 17 वर्षों के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद ढाका लौटे हैं। वह गुरुवार के चुनावों में सबसे आगे माने जा रहे हैं।

वहीं, अमेरिका और इजरायल के बीच उच्चस्तरीय बैठक में मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच ईरान में पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7002 पहुंच गई है। सूडान में नील नदी में एक यात्री नौका पलटने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य फंसे हुए हैं। देश में मानवाधिकार की दिशा में राष्ट्रीय आयोग ने मेघालय में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया, जिसमें 18 श्रमिकों की मौत और अन्य फंसे हुए लोगों के मामले शामिल हैं।

Live Updates