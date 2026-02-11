भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस दाखिल किया है, जबकि उनके खिलाफ कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने बुधवार को गांधी के भाषण का हवाला देते हुए बिना किसी तथ्य के निराधार आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने अपने नोटिस में यह भी मांग की है कि गांधी को जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। निशिकांत दुबे ने पीटीआई को बताया, “मैंने एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने उल्लेख किया है कि वह कथित तौर पर सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी से जुड़े हुए हैं और थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं और भारत विरोधी ताकतों से उनका संबंध है। मैंने मांग की है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए।”

बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7.30 बजे से जारी है। इस चुनाव में दो राजनीतिक दलों, बीएनपी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी मुख्य रूप से मैदान में हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के 60 वर्षीय बेटे तारिक रहमान, जो 17 वर्षों के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद ढाका लौटे हैं। वह गुरुवार के चुनावों में सबसे आगे माने जा रहे हैं।

वहीं, अमेरिका और इजरायल के बीच उच्चस्तरीय बैठक में मध्य पूर्व और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच ईरान में पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7002 पहुंच गई है। सूडान में नील नदी में एक यात्री नौका पलटने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य फंसे हुए हैं। देश में मानवाधिकार की दिशा में राष्ट्रीय आयोग ने मेघालय में अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया, जिसमें 18 श्रमिकों की मौत और अन्य फंसे हुए लोगों के मामले शामिल हैं।

Live Updates
21:17 (IST) 12 Feb 2026

मजदूर श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं- अनुराग ढांडा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, "मजदूर श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। पीयूष गोयल सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए... दूसरी ओर, उनके मंत्रियों को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री मोदी की सीधी भागीदारी और अमेरिकी अधिकारियों की सहमति से अंतिम रूप दिया गया था..."

20:30 (IST) 12 Feb 2026

बजट वाकई बहुत अच्छा है- जेडीयू सांसद संजय कुमार झा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "बजट वाकई बहुत अच्छा है। हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। आयुर्वेद के लिए एक एम्स बनाया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। एएसआई साइटों के विकास की बात हो रही है। बजट में दीर्घकालिक दृष्टिकोण है।"

20:03 (IST) 12 Feb 2026

बजट पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह अहंकार से भरी थी- प्रियंका चतुर्वेदी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सदन में दिए गए बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "बजट पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह अहंकार से भरी थी। हमने जो मुद्दे उठाए थे, उनका कोई जवाब नहीं दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में, मैंने यह सवाल पूछा था कि क्या उनकी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है, और इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।"

19:40 (IST) 12 Feb 2026

मुंबई को बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से मुक्त किया जाना चाहिए- एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "मुंबई को बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों से मुक्त किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ ने आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे सभी दस्तावेजों की जांच, सत्यापन किया जाना चाहिए और यदि वे अमान्य पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए, और उन बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित कर दिया जाना चाहिए।"

19:32 (IST) 12 Feb 2026

नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया- राहुल गांधी

एक वीडियो में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, मुझे गाली दे सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं।

19:18 (IST) 12 Feb 2026

यह बेहद निराशाजनक और नीरस प्रतिक्रिया है- अभिषेक मनु सिंघवी

राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंहवी कहते हैं, "यह बेहद निराशाजनक और नीरस प्रतिक्रिया है। एक तरह से, बजट भाषण के बड़े हिस्से को बस दोहराया गया है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और उठाए गए मुद्दों को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया। लगभग 90-95 प्रतिशत प्रतिक्रिया सरकार की प्रशंसा और आत्म-प्रशंसा करने में ही बीत गई, जबकि बजट भाषण के बड़े-बड़े अंश दोहराए गए। मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दों को सीधे संबोधित करने और उनका स्पष्ट जवाब देने के लिए आवश्यक तीक्ष्णता गायब थी।"

18:54 (IST) 12 Feb 2026

अहमदाबाद में व्यावसायिक परिसर में लगी आग

अहमदाबाद में एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने के बाद 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया; अधिकारियों के अनुसार, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

18:40 (IST) 12 Feb 2026

राहुल गांधी ने कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया- बीजेपी नेता संजय जायसवाल

लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र के बारे में जानकारी साझा करते हुए, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बोले गए कुछ शब्दों को हटाने का अनुरोध किया था, लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल कहते हैं, "राहुल गांधी ने कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए नियम 380 के तहत मैंने अध्यक्ष को लिखित नोटिस भेजकर उन्हें हटाने का अनुरोध किया है, क्योंकि वे संसद की संपत्ति नहीं होने चाहिए। अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया, उसके तहत कई शब्द हटा दिए गए, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वे भाजपा का नहीं, बल्कि भारत का विरोध करते हैं।"

18:36 (IST) 12 Feb 2026

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र की अधिसूचना पर आपत्ति जताई

अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना पर आपत्ति जताई है जिसमें आधिकारिक समारोहों और विद्यालयों में राष्ट्रगान (जन गण मन) से पहले वंदे मातरम की सभी आयतों का पाठ अनिवार्य किया गया है। बोर्ड की मांग है कि केंद्र सरकार इस अधिसूचना को तत्काल वापस ले; अन्यथा, बोर्ड इसे अदालत में चुनौती देगा।

18:27 (IST) 12 Feb 2026

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने खेल महाकुंभ के संबंध में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा, "हम दिल्ली में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं... खेल महाकुंभ के अंतर्गत 'खेलो दिल्ली' अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 15,543 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सभी स्टेडियमों में खेल आयोजन होंगे।"

18:15 (IST) 12 Feb 2026

इस भाषण का इस सदन से कोई लेना-देना नहीं है- खड़गे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण को बीच में रोकते हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, "क्या आप राष्ट्रीय बजट पेश कर रही हैं या तमिलनाडु का बजट? राज्य में चुनाव नजदीक हैं। इस भाषण का इस सदन से कोई लेना-देना नहीं है, और मैं इसकी निंदा करता हूं।"

18:08 (IST) 12 Feb 2026

संगरूर भाजपा की राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं- आप विधायक

संगरूर से AAP विधायक नरिंदर कौर भरज ने कहा, "हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगरूर से एक व्यक्ति को मेरे पास भेजा था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे (मुख्यमंत्री सैनी) मुझसे बंद कमरे में बैठक करना चाहते हैं, संगरूर भाजपा की राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं, मेरी कोई भी मांग पूरी करना चाहते हैं और आगामी चुनावों पर बात करना चाहते हैं। नरिंदर भरज को खरीदा नहीं जा सकता। मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूं। इसलिए, मैंने सभी सबूत पेश किए और अपनी पार्टी से बात की। मैंने आज मीडिया के सामने भी यही तथ्य रखे। वे पिछले 4-5 दिनों से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।"

18:03 (IST) 12 Feb 2026

बीआरएस ने अतिरिक्त डीजीपी को सौंपा ज्ञापन

बीआरएस ने तेलंगाना नगर निगम चुनाव के दौरान कथित हमलों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की, अतिरिक्त डीजीपी महेश भगवत को ज्ञापन सौंपा।

17:53 (IST) 12 Feb 2026

पीएम मोदी ने केरल के पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग पर केरल भर से निर्वाचित भाजपा पंचायत सदस्यों, नगरपालिका सदस्यों और निगम सदस्यों के साथ बातचीत की।

17:39 (IST) 12 Feb 2026

भाजपा सरकार देश के हर हिस्से को बेचना चाहती है- संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा है, "भाजपा सरकार देश के हर हिस्से को बेचना चाहती है और अपने करीबी सहयोगियों को हर क्षेत्र में लाना चाहती है, भले ही इससे बेरोजगारी बढ़े और लोगों की आजीविका प्रभावित हो। ऐसी ही स्थिति अब गोवा में देखने को मिल रही है। सरकार गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे को बेचने की तैयारी कर रही है। दक्षिण गोवा में कई लोग, जिनमें स्ट्रीट वेंडर, टैक्सी ड्राइवर और अन्य स्थानीय कामगार शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए इस हवाई अड्डे पर निर्भर हैं। अगर यह फैसला लागू होता है, तो उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। हम हवाई अड्डे को बेचने और स्थानीय लोगों की आजीविका छीनने के सरकार के फैसले का हर हाल में कड़ा विरोध करेंगे।"

17:28 (IST) 12 Feb 2026

गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए- हरभजन सिंह

राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह कहते हैं कि मैंने आज नागरिक उड्डयन मंत्री से बात की। मैंने उनके सामने पंजाब के हित से जुड़े कुछ मुद्दे रखे। इनमें सबसे अहम मुद्दा अमृतसर स्थित श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक और टर्मिनल का निर्माण था। अगर वहां से अमेरिका या कनाडा के लिए हवाई सेवा शुरू होती है, तो यह पंजाब के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने मुझे इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

17:25 (IST) 12 Feb 2026

सिद्धारमैया 2028 तक सीएम पद पर बने रहेंगे- जमीर खान

कर्नाटक के मंत्री ज़मीर अहमद खान ने कहा, "हम सिद्धारमैया के नेतृत्व में 2028 के चुनाव में जाएंगे। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, वे 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे।"

17:09 (IST) 12 Feb 2026

सीएम रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी से मुलाकात की

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में लोकसभा नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की।

17:03 (IST) 12 Feb 2026

सभी दलों को एक साथ आकर देश के हित में इन चुनावी सुधारों को लागू करना चाहिए- पीपी चौधरी

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर हुई बैठक के बाद, भाजपा सांसद और जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, "सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे मूल रूप से इस विधेयक की संवैधानिक वैधता से संबंधित हैं। सभी सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाए, और न्यायमूर्ति गावई ने आकर कहा कि यह विधेयक बिल्कुल सही है और संसद की क्षमता के भीतर है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और यह संसद की शक्ति है, और इसमें लोकतंत्र या संघीय ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं है। यह एक बहुत बड़ा चुनावी सुधार है। यह एक सुधार है, और मेरा मानना ​​है कि सभी दलों को राष्ट्रीय हित में एक साथ आकर इस दिशा में काम करना चाहिए, ताकि हम पूरी दुनिया के सामने एकजुट दिख सकें। सभी दलों को एक साथ आकर देश के हित में इन चुनावी सुधारों को लागू करना चाहिए, अगर हम इसे लागू करते हैं तो पूरे देश को लाभ होगा।"

16:48 (IST) 12 Feb 2026

हमें चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए- रणधीर जायसवाल

बांग्लादेश में चल रहे चुनावों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल कहते हैं, “हमें परिणाम का इंतजार करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का जनादेश सामने आता है और उसके बाद हम मुद्दों पर विचार करेंगे। चुनाव के संबंध में, आप हमारी स्थिति जानते हैं: हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों के पक्षधर हैं।”

16:36 (IST) 12 Feb 2026

क्या हमने कभी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है- किरेन रिजिजू

लोकसभा में विपक्ष के सदस्य राहुल गांधी द्वारा आज मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह गलत है। अगर वह मीडिया को टोकेंगे और डांटेंगे, तो सवाल कौन पूछेगा? क्या हमने कभी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है? विपक्ष में रहते हुए हमने कभी कांग्रेस का नाम लेकर मीडिया से कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह सब इसलिए कहा होगा क्योंकि वह मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते। मैंने कई कांग्रेस सांसदों से राहुल गांधी को समझाने को कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है।" "प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी वहां (लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में) मौजूद थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह दूसरे सांसदों ने 'गाली-गलौच' की। वीडियो सामने आने के बाद वे क्या करेंगे? इसीलिए उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए।"

16:07 (IST) 12 Feb 2026

बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम है- बीजेपी एमलएलसी

विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर भाजपा एमएलसी संजय मयूख ने कहा, "बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था कायम है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में जघन्य अपराधों की संख्या पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान में कम है। आज कोई भी निडर होकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है, जो पहले संभव नहीं था।"

15:54 (IST) 12 Feb 2026

शिवम मिश्रा को मिली जमानत

शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, "अदालत ने रिमांड से इनकार कर दिया है। उन्हें (शिवम मिश्रा को) अब 20,000 रुपये के वचन पत्र और 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जा रहा है। पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी। पुलिस ने उन्हें (शिवम मिश्रा को) गलत तरीके से गिरफ्तार किया था।"

15:40 (IST) 12 Feb 2026

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी- तस्लीमा नसरीन

तस्लीमा नसरीन ने कहा, "अगर बीएनपी सत्ता में आती है, तो उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हर हाल में उसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं की समानता, मानवाधिकार, सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की रक्षा करनी होगी। सरकार को आर्थिक विकास की दिशा में काम करना होगा और अमीर-गरीब के बीच की खाई को पाटना होगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर बीएनपी सरकार इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम कर पाती है, तो उसे जनता का विश्वास और लोकप्रियता हासिल होगी।"

15:35 (IST) 12 Feb 2026

बांग्लादेश में लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा- तस्लीमा नसरीन

एएनआई को दिए एक बयान में बांग्लादेशी लेखिका और कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन ने कहा, "अगर दुर्भाग्यवश जमात-ए-इस्लामी सत्ता में आ जाती है, तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। धर्मतंत्र हावी हो जाएगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महिलाओं को बुर्का और नकाब के अंधेरे में धकेल दिया जाएगा, और देश के अफगानिस्तान में तब्दील होने का खतरा होगा। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जमात-ए-इस्लामी अतीत में कभी चुनाव नहीं जीत पाई है, वह इस बार भी नहीं जीतेगी। हालांकि जमात-ए-इस्लामी को अवामी लीग के चुनाव बहिष्कार से फायदा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि अंततः 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के ये सहयोगी—भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित चरमपंथी ताकतें—चुनाव जीतने में सफल नहीं होंगी।"

15:34 (IST) 12 Feb 2026

राहुल गांधी द्वारा कही गई सभी बातें सही हैं- कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, "राहुल गांधी द्वारा कही गई सभी बातें सही हैं। जब हमारा उत्पाद वहां जाता है, तो उस पर 18% शुल्क लगता हैष उनका सारा सामान यहां मुफ्त में आएगा।"

15:32 (IST) 12 Feb 2026

हम इस घटना की निष्पक्ष जांच चाहते हैं- शिवकुमार माली

दुर्भाग्यपूर्ण चार्टर विमान के चालक दल की सदस्य पिंकी माली के पिता शिवकुमार माली ने कहा, "रोहित पवार जो कुछ भी कह रहे हैं, मुझे भी उस पर संदेह होने लगा है। मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूं। अगर कोई साजिश है, तो जांच होनी चाहिए। अगर यह दुर्घटना है, तो पूरी जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। कम से कम हमें यह तो पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी की मौत साजिश के कारण हुई या दुर्घटना के कारण। पूरा देश इस बात के खुलासे का इंतजार कर रहा है। सरकार की ओर से मुआवजे के लिए हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है... कंपनी को भत्तों और अन्य विवरणों के बारे में हमसे संपर्क करना चाहिए था। कंपनी ने हमें घटना की सूचना तक नहीं दी। हम इस घटना की निष्पक्ष जांच चाहते हैं।"

13:50 (IST) 12 Feb 2026

राष्ट्रीय औसत से तेज तमिलनाडु की वृद्धि: स्टालिन

स्टालिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 11.19 प्रतिशत के साथ राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही है। उन्होंने कहा, '' आज तमिलनाडु की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक 11.19 प्रतिशत है। स्पष्ट रूप से कहें तो पिछले साल भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 4.5 प्रतिशत रही जबकि तमिलनाडु की वृद्धि इससे तीन गुना 14.7 प्रतिशत रही।''

13:17 (IST) 12 Feb 2026

राष्ट्रव्यापी बंद का बंगाल में नहीं दिखा असर

केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बृहस्पतिवार को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं दिखा। सड़कों पर वाहन आम दिनों की तरह चलते नजर आये और राज्य सरकार एवं निजी कार्यालयों में भी उपस्थिति सामान्य रही। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच ने चार श्रम संहिताओं को रद्द करने और मजदूरों एवं किसानों पर असर डालने वाली कई नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था।

12:57 (IST) 12 Feb 2026

राष्ट्रव्यापी बंद का बंगाल में नहीं दिखा असर

केंद्रीय श्रमिक संगठनों की बृहस्पतिवार को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं दिखा। सड़कों पर वाहन आम दिनों की तरह चलते नजर आये और राज्य सरकार एवं निजी कार्यालयों में भी उपस्थिति सामान्य रही। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच ने चार श्रम संहिताओं को रद्द करने और मजदूरों एवं किसानों पर असर डालने वाली कई नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था।