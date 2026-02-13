केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने कहा कि केरल का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर बड़ी-बड़ी कंपनियां निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर रही हैं, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव लाकर आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल के एक खंभे का एक हिस्सा एक ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है। यह घटना दोपहर करीब 12.20 बजे एलबीएस रोड पर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास हुई। एमएफबी को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चल रहे निर्माण कार्य के दौरान स्तंभ का एक सीमेंट का हिस्सा टूटकर सीधे गुजर रहे एक रिक्शा पर गिर गया। दमकल कर्मियों, पुलिस टीमों, मेट्रो कर्मचारियों, वार्ड अधिकारियों और 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी हालत के बारे में तुरंत जानकारी नहीं मिल पाई। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और व्यस्त एलबीएस रोड पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए प्रभावित रहा।

