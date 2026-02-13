केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने कहा कि केरल का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर बड़ी-बड़ी कंपनियां निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर रही हैं, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव लाकर आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल के एक खंभे का एक हिस्सा एक ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है। यह घटना दोपहर करीब 12.20 बजे एलबीएस रोड पर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास हुई। एमएफबी को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चल रहे निर्माण कार्य के दौरान स्तंभ का एक सीमेंट का हिस्सा टूटकर सीधे गुजर रहे एक रिक्शा पर गिर गया। दमकल कर्मियों, पुलिस टीमों, मेट्रो कर्मचारियों, वार्ड अधिकारियों और 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी हालत के बारे में तुरंत जानकारी नहीं मिल पाई। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और व्यस्त एलबीएस रोड पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए प्रभावित रहा।
केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने कहा, "केरल का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर बड़ी-बड़ी कंपनियां निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर रही हैं, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव लाकर आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया है। राज्य ने नवजात मृत्यु दर को घटाकर 5% कर दिया है। जब हम यह देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह दर 5.6 प्रतिशत है, तो हम केरल की इस उपलब्धि को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सरकार की नीति है कि किसी को भी पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न किया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता बनी हुई है।"
जम्मू-कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।सीआरपीएफ की 84 बटालियन के कमांडेंट एन रणबीर सिंह ने कहा, "14 फरवरी 2019 को पुलवामा में 40 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तब से ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हमारी तैयारी इसी तरह बनी रहनी चाहिए।"
कोलकाता एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा, "आज शाम डिब्रूगढ़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E6894 (A-320) में सुरक्षा खतरे की सूचना मिली। विमान के शौचालय के अंदर लिपस्टिक से एक संदिग्ध संदेश लिखा हुआ मिला, जिसमें बम की धमकी का संकेत था। विमान भारतीय समयानुसार 19:37 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार उसे तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया।"
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा, "दिव्यांगों के लिए दिव्य कला मेला चंडीगढ़ में शुरू हो रहा है, जो 21 फरवरी तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए 17 राज्यों से दिव्यांग व्यक्ति आए हैं। वे विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए कोई मंच नहीं मिलता। अब तक 28 मेले आयोजित हो चुके हैं और यह 29वां मेला चंडीगढ़ में हो रहा है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करना है।"
बिहार के गया में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने पर अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबल (क्राइम ब्रांच) मंगेश कश्यप ने बताया, "अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। विभिन्न राज्यों के लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग हिमाचल प्रदेश से बिहार तक अपना धंधा चला रहे थे। नकली दवा बनाने का उनका काम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में फैला हुआ था।"
आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आप सरकार दिल्ली में 10 साल से सत्ता में थी। विशेषाधिकार धारा का इस्तेमाल करते हुए भाजपा के उपराज्यपाल ने दिल्ली विधानसभा समिति के सामने दिल्ली पुलिस के एक भी कांस्टेबल को पेश नहीं होने दिया। विधायकों ने दिल्ली पुलिस से सवाल करना जारी रखा। दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए उन सवालों का जवाब नहीं दिया कि विधानसभा के पास यह अधिकार नहीं है। वही भाजपा अब पंजाब के डीजीपी से जवाब की मांग कर रही है। पहले आपने इन संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और अब भाजपा इन संस्थाओं से पंजाब के डीजीपी को तलब करने की उम्मीद कर रही है।"
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक बन गया है। 2026 के लिए रेलवे ने 52 हफ्तों में 52 सुधारों का संकल्प लिया है। पहला सुधार रेलवे में बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा 'गति शक्ति कार्गो' से संबंधित है। सुधार संख्या 1, 2026 के लिए है और रेलवे की संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करेगा। स्वच्छ रेलवे स्टेशन की अवधारणा को अपनाया गया है। तीन वर्षों में, यह सुधार सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित सेवा स्तर समझौते होंगे। प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा।"
पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है। अभी आपने भारत की ये शक्ति Operation Sindoor में भी देखी है। लेकिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कभी कांग्रेस में देशहित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं।"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, तो वह पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को जाता है। हम संगठन में विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि संगठन की शक्ति ही राष्ट्रीय जीवन में बदलाव का आधार है। इसलिए, इतने सारे जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं से मिलना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। हम एक ही मंत्र पर चले हैं। हम उसी मंत्र को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं, और वह मंत्र है 'भारत माता की जय।'"
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, "मुंबई के मुलुंड इलाके में मेट्रो निर्माण के दौरान एक स्लैब गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार मृतक के वारिसों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।"
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा, "यह बेहद दुखद है। एमएमआरडीए और संबंधित ठेकेदार ने लापरवाही बरती है। इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पैरापेट दीवार/गर्डर कल रात ही यहां लगाई गई थी। मुझे लगता है कि यहां संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए था। एमएमआरडीए के साइट इंजीनियर, संबंधित ठेकेदार और सलाहकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैंने और विधायक ने मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया है। एमएमआरडीए के साइट इंजीनियर और संबंधित ठेकेदार का तृतीय-पक्ष ऑडिट जरूर कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज किया जाएगा।"
नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक कार में एक पुरुष और एक महिला मृत पाए गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जब तारिक रहमान के भारत दौरे के बारे में पूछा गया, तो बीएनपी अध्यक्ष के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा, "वे किसी न किसी समय भारत का दौरा करेंगे। मेरा मानना है कि सबसे पहले इस देश की जनता को ऐसे मार्ग पर लाना है जहाँ वे अपने लिए समृद्धि देख सकें, और समृद्धि का अर्थ है एक दिशा, एक नेतृत्व दिशा जो आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ इस देश में गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का भविष्य भी प्रदान करे। इसलिए, वे निश्चित रूप से घरेलू मामलों को प्राथमिकता देंगे, और फिर जब अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आएंगे, अनुकूल समय होगा, तो वे भारत का दौरा करेंगे। और, हाँ, क्षेत्रीय मामलों के संदर्भ में, वे उनकी विदेश नीति की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण भेजा है। इसलिए, अपनी सुविधानुसार वे किसी समय इस दौरे को स्वीकार करेंगे।"
मुलुंड (पश्चिम) के एलबीएस रोड पर मेट्रो के एक खंभे का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। निर्माण के दौरान, सीमेंट के मेट्रो खंभे का एक हिस्सा गिर गया और एक रिक्शा पर जा गिरा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, "राहुल गांधी किसानों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं और वंदे मातरम पर चुप हैं।"
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वीडियो बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "मैंने इस देश में ऐसा 'महामुर्क' विपक्ष का नेता कभी नहीं देखा। कपास किसानों की रक्षा के लिए, पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने 11% आयात शुल्क लागू किया है। किसानों की सुरक्षा के बाद, कपड़ा क्षेत्र को कैसे मुक्त किया जाए और उसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, क्योंकि हम वियतनाम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं - इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहां तक कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भी, हमारे निर्यातकों, जो लघु उद्योग चलाते हैं और सबसे अधिक निर्यात करते हैं, उन पर शून्य प्रतिशत टैरिफ होगा। यदि कोई बकवास करना, दूसरों को उकसाना और देशद्रोह में लिप्त होना सीखना चाहता है, तो उसे राहुल गांधी से सीखना चाहिए।"
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "कांग्रेस शासन के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर बार-बार हमले किए। कांग्रेस शासन के दौरान आतंकी हमले 'रोजमर्रा की बात' बन गए थे।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। लगभग 3,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह 6 लेन का एक्सट्राडोज्ड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट (PSC) पुल गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है और पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सट्राडोज्ड पुल है। इससे गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय घटकर 7 मिनट हो जाएगा। क्षेत्र की उच्च भूकंपीयता को ध्यान में रखते हुए, पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग का उपयोग करके बेस आइसोलेशन तकनीक को शामिल किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की है। लोगों को एनडीए, भाजपा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगासामी पर भरोसा है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया।
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार दोपहर मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल के एक खंभे का एक हिस्सा एक ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिससे तीन से चार लोगों के घायल होने की आशंका है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमारा कपास बांग्लादेश जाता था, जहां इसका इस्तेमाल उनके कपड़ा उद्योग में होता था। अब, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ यह समझौता किया है: अगर अमेरिका बांग्लादेश से कपास खरीदता है, तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा, इसलिए जाहिर है, बांग्लादेश भारत से कपास खरीदना बंद कर देगा। जब हमने पीयूष गोयल से इस पर प्रतिक्रिया मांगी, तो पीयूष गोयल ने बेशर्मी से कहा कि अमेरिका ने हम पर भी यही शर्त लगाई है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो हमारा कपास कहां गया? हमारे कपास किसानों की चिंताओं की परवाह कौन करेगा।"
15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "यह बेहद दुखद और चौंकाने वाला है। पुलवामा हमले को सात साल हो गए हैं, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आया था। लाल किले पर हुए विस्फोट की ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद का नाम आया है। पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का देश है और हम हमेशा से कहते आए हैं कि यह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उनमें लिप्त रहता है। हमने पुलवामा, 26/11, पहलगाम और लाल किले की घटना देखी। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव जैसे अभियान चलाए। फिर भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है। मैं जय शाह से कहना चाहता हूं कि अगर आप में थोड़ी भी राष्ट्रवाद या देशभक्ति बची है, तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। हम अपनी उन बहनों को क्या कहेंगे जिनके पतियों को आतंकवादियों ने मार डाला। वारिस पठान इसकी कड़ी निंदा करते हैं।"
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे नहीं पता कि इससे देश के बाकी हिस्सों को क्या फायदा होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है। जिन वस्तुओं को शुल्क-मुक्त किया गया है, वे सभी हमारे उत्पाद हैं। बादाम, अखरोट, सेब, ताजे फल, सूखे मेवे, ये सभी यहीं पैदा होते हैं। हमारे किसानों ने अपनी उपज को बेहतर बनाने में वर्षों का निवेश किया है। अब, अगर आप कहते हैं कि बेहतर चीजें बाहर से आएंगी और कम अच्छी चीजें यहां बिकेंगी, तो यह हमारे लोगों के साथ एक मजाक है।"
पंजाब के बुर्ज मस्ता गांव में सिलेंडर विस्फोट के कारण भीषण आग लग गई जिससे एक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित सिंह सेखों घटनास्थल पर पहुंचे और प्रभावित परिवार से मिले
राहुल गांधी ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री भ्रम फैला रहे हैं। सरकार देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रही है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती पर करोड़ों लोगों की जीविका टिकी है। इन क्षेत्रों पर मार पड़ेगी तो बड़ी संख्या में लोगों पर आर्थिक संकट आएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा समझौता किया है जो भारतीय किसानों और व्यापारियों को गहरी चोट पहुंचाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि 18% टैरिफ बनाम 0% - आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इसपर भ्रम फैला रहे हैं। और, किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं।
उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कहते हैं, "इस बारे में बहस क्यों करें या माहौल क्यों खराब करें? टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय नायक का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में कौन सी तस्वीर लगाई जानी चाहिए, इसके संबंध में एक आचार संहिता और प्रोटोकॉल है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरान आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) के महत्व पर एक प्रस्तुति देख रहे हैं, जबकि भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उन्हें जानकारी दे रहे हैं।