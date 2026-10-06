Aaj ki Taaja Khabar 6 October, Breaking Hindi News LIVE: खबरों के लिहाज से मंगलवार का दिन अहम है क्योंकि सुबह से पश्चिम बंगाल की दो सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तमिलनाडु में विधानसभा और असम में एक लोकसभा सीट के लिए भी मतदान जारी है। वोटिंग के दौरान ही विधायक हुमायूं कबीर को रेजीनगर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले आज उन्होंने रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपना वोट डाला था।
विपक्षी गठबंधन का चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च
वहीं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के SIR को लेकर विपक्षी दलों के नेता सड़क पर उतरेंगे। INDIA ब्लॉक के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे। इस मार्च में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता और सांसद शामिल होंगे।
पीएम मोदी करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में देश से जुड़े कई नीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं क्योंकि मंत्रिमंडल के दो मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली है, जबकि उन्हें यूपी से राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया है।
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दिल्ली में संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध मार्च से पहले TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘मैं यहां विरोध प्रदर्शन के लिए आया हूं। ‘वोट चोर’ ज्ञानेश को इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें पहले जाना होगा, बाकी लोग भी उनके पीछे आएंगे। उन्होंने ‘वोट चोरी’ की है, इसी तरह नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीते। इसी तरह वे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जीते. हर कोई जानता है कि वे ‘वोट चोरी’ करके सत्ता में कैसे आए।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्षी गठबंधन के मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट
दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार और SIR मामले के बीच आज INDIA ब्लॉक के सांसदों के चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च से पहले ट्रांसपोर्ट भवन के आसपास RAF (रैपिड एक्शन फोर्स) के जवानों की भारी तैनाती की गई है।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: विपक्षी मार्च के लिए दिल्ली रवाना अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। अपने सांसदों को कल दिल्ली मे शामिल होने का निर्देश दिया था।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हिरासत में हुमायूं कबीर
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को रेजीनगर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले आज उन्होंने रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपना वोट डाला था।