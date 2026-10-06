Aaj ki Taaja Khabar 6 October, Breaking Hindi News LIVE: खबरों के लिहाज से मंगलवार का दिन अहम है क्योंकि सुबह से पश्चिम बंगाल की दो सीटों नंदीग्राम और रेजीनगर पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तमिलनाडु में विधानसभा और असम में एक लोकसभा सीट के लिए भी मतदान जारी है। वोटिंग के दौरान ही विधायक हुमायूं कबीर को रेजीनगर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले आज उन्होंने रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपना वोट डाला था।

विपक्षी गठबंधन का चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च

वहीं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के SIR को लेकर विपक्षी दलों के नेता सड़क पर उतरेंगे। INDIA ब्लॉक के सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे। इस मार्च में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता और सांसद शामिल होंगे।

पीएम मोदी करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में देश से जुड़े कई नीतिगत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं क्योंकि मंत्रिमंडल के दो मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा को राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली है, जबकि उन्हें यूपी से राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया है।

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