Aaj ki Taaja Khabar 30 September 2026 LIVE: देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हो रही है, जिसके जरिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों के साथ केंद्र की मोदी सरकार और NDA गठबंधन के खिलाफ एक एजेंडा सेट किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीटिंग लोकेशन पर कुछ देर पहले ही पहुंच चुके हैं। हालांकि, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, डीएमके चीफ एमके स्टालिन और टीवीके प्रमुख तमिलानुड के सीएम जोसेफ विजय बैठक में नहीं आने वाले हैं।
दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की मौजदूगी में सपा के दो प्रत्याशियों प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी ने नामांकन कर दिया है। अभी बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो दिवसीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें सरकार के आगामी एक्शन प्लान और नीतिगत प्रस्तावों पर गहन चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पंजाब के जालंधर में बीजेपी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन समारोह और विशाल महारैली को संबोधित करेंगे।
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फ़ॉर्म 6 में कोई बदलाव पर चुनाव आयोग का बयान
एक चुनाव आयोग अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि SIR के दौरान या SIR-के-बाद के समय में, फ़ॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डिक्लेरेशन फ़ॉर्म एक अतिरिक्त दस्तावेज़ था जिसे उन राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में मांगा गया था, जहां 24 जून 2025 के SIR आदेश और उसके बाद के SIR आदेशों के अनुसार SIR किया गया था। ये सभी आयोग के सर्वसम्मत फ़ैसले के अनुसार थे। आयोग द्वारा 26 सितंबर 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार, उन सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए जहां SIR पूरा हो चुका है और जहाँ यह अभी शुरू होना है, डिक्लेरेशन फ़ॉर्म की कोई जरूरत नहीं होगी।
इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचे उमर
उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग मे शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं।
बिहार में गंडक नदी के तटबंध दो जगह टूटे
बिहार में भारी जल प्रवाह के बीच बुधवार को गंडक नदी के तटबंध गोपालगंज और सारण जिलों में दो स्थानों पर टूट गए। वहीं, कई जगहों पर पानी का रिसाव और पाइपिंग होने से बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल
इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "पूरी चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ है, दो चुनाव आयुक्तों ने इस पर सवाल उठाए हैं। सयह बैठक इसी बारे में है। अब तक हुए सभी चुनावों में धांधली हुई है। ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए कानूनों में पहले से ही बदलाव किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से पहले ही हटा दिया गया था। मतदान का रिकॉर्ड, जिसे बनाए रखा जाना चाहिए, अब केवल 45 दिनों के लिए रखा जाता है। पहले यह 1 साल तक रखा जाता था। मतदान समाप्त होने पर, मतदान प्रतिशत को सुविधा के अनुसार बढ़ाया या घटाया जाता है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रचने वालों को जेल भेजा जाना चाहिए।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सपा प्रत्याशियों ने किया राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक धनराज परिमल नथवानी और सपा नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: शाही मस्जिद को लेकर उपद्रव के मामले में 20 गिरफ्तार
उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़ने के दौरान उपद्रव के मामले में 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 20 गिरफ्तार हो चुके हैं। बुधवार सुबह खाराकुंवा पुलिस 9 आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए चरक अस्पताल लेकर पहुंची। जहां सभी का मेडिकल कराया गया। पुलिस आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी।