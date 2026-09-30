Aaj ki Taaja Khabar 30 September 2026 LIVE: देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हो रही है, जिसके जरिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों के साथ केंद्र की मोदी सरकार और NDA गठबंधन के खिलाफ एक एजेंडा सेट किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मीटिंग लोकेशन पर कुछ देर पहले ही पहुंच चुके हैं। हालांकि, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, डीएमके चीफ एमके स्टालिन और टीवीके प्रमुख तमिलानुड के सीएम जोसेफ विजय बैठक में नहीं आने वाले हैं।

दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की मौजदूगी में सपा के दो प्रत्याशियों प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी ने नामांकन कर दिया है। अभी बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दो दिवसीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें सरकार के आगामी एक्शन प्लान और नीतिगत प्रस्तावों पर गहन चर्चा होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पंजाब के जालंधर में बीजेपी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के समापन समारोह और विशाल महारैली को संबोधित करेंगे।

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