Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद (MLC) चुनावों के लिए वोटो की गिनती शुरु हो गई है। दोपहर तक नतीजे स्पष्ट होने लगेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन करेंगे।इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे।
योगी कैबिनेट की होगी बैठक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक होने वाली है। चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें कई नए प्रस्ताव पारित हो सकते हैं।
चीनी की कीमतों को लेकर डीके शिवकुार ने केंद्र पर बोला हमला
कर्नाटक के CM डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं किसानों और फैक्ट्री मालिकों से मिला। हमने तय किया है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय की गई कीमत माननी होगी। आखिर में, हमें किसानों के साथ खड़ा होना होगा। पिछले 10 सालों में चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। फैक्ट्री मालिक भी कह रहे थे कि जब तक चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई जाती, वे किसानों को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं प्रल्हाद जोशी से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। यह फैसला सेंट्रल कैबिनेट को लेना है। मुझे उम्मीद है कि वे भी किसानों की समस्या को समझेंगे और कोई फॉर्मूला निकालेंगे।"
बीजेपी प्रत्याशी बोले- सभी 11 सीटें जीतेगी पार्टी
यूपी एमएलसी मतगणना पर BJP एमएलसी उम्मीदवार उमेश द्विवेदी ने कहा कि 11 की 11 सीट बीजेपी जीत रही है एक तरफा चुनाव है। उन्होंने कहा कि जनता पहचान चुकी है कि सत्ता में किसको रहना है, कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग जनता के हितैषी हैं।
लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता को धमकी देने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार
लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता को धमकी देने पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान के कोलाना गांव में हुई एक सभा का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।