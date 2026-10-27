Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद (MLC) चुनावों के लिए वोटो की गिनती शुरु हो गई है। दोपहर तक नतीजे स्पष्ट होने लगेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन करेंगे।इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे।

योगी कैबिनेट की होगी बैठक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक होने वाली है। चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें कई नए प्रस्ताव पारित हो सकते हैं।

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