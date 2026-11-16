Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वहीं, ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे। वे मुंबई में आयोजित होने जा रहे छठे और अब तक के सबसे बड़े अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड समारोह में दोनों शाही मेहमान शामिल होंगे।

वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंगलवार मथुरा में बीजेपी की एक अहम बैठक होगी। इसमें चुनावी रणनीतियों को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

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