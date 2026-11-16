Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वहीं, ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे। वे मुंबई में आयोजित होने जा रहे छठे और अब तक के सबसे बड़े अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड समारोह में दोनों शाही मेहमान शामिल होंगे।
वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मथुरा में बीजेपी की एक अहम बैठक होगी। इसमें चुनावी रणनीतियों को लेकर मंथन होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षित सीटों के मामले में की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि वह किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करवाए।
आजम खान को PMLA कोर्ट में पेश किया गया
ED की टीम समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को लेकर PMLA कोर्ट पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर के चांसलर मोहम्मद आजम खान को 31.10.2026 को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: BJYM ने कांग्रेस नेता के बयान पर किया विरोध प्रदर्शन
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किश्तवाड़ में मिले दो लापता SPO के शवों पर J&K कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन किया।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रमोद तिवारी बोले- INDIA गठबंधन जीतेगा 250 सीटें
UP चुनाव में INDIA गठबंधन से परफॉर्मेंस की उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि गठबंधन को 250 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और BJP 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता को लेकर रखा पक्ष
नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा, “आत्मनिर्भरता एक साझा जिम्मेदारी है। इंडस्ट्री अकेले इसे हासिल नहीं कर सकती। एक यूजर के तौर पर, हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। वायु सेना अपनी जरूरतों को व्यावहारिक और स्थिर रखेगी। हम क्षमताओं को चरणों में अपना रहे हैं और धीरे-धीरे उनमें सुधार कर रहे हैं।”