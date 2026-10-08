Aaj Ki Taaja Khabar, 08 October 2026 Breaking News LIVE: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए जंतर-मंतर, संसद मार्ग और चुनाव आयोग के दफ्तर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से ही इन इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती और सुरक्षा जांच की जा रही है। कांग्रेस ने आज ओडिशा बंद का भी आह्वान किया है। विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट, ड्यूटी में बाधा डालने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
उधर, कम बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के 26 में से 21 जिले सूखे की चपेट में हैं। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट है। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की आशंका है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खराब मौसम और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।
इधर, लखनऊ में बिजली गिरने से प्रभावित इंडिगो की पटना-लखनऊ उड़ान सुरक्षित उतर गई। दिल्ली के सीमापुरी में इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि आठ लोग घायल हैं। आर्थिक मोर्चे पर रेपो दर बढ़ने के बाद शेयर बाजार दबाव में है और कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है। केंद्र ने छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME Growth Fund को भी मंजूरी दी है।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर की कोट डी आइवर की यात्रा के दौरान भारत और इस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित रक्षा तथा आतंकवाद रोधी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन कर रहे हैं। उनके आगमन पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने उनका स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन की मां के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर बृहस्पतिवार को शोक व्यक्त किया और आदिवासी समुदायों के सशक्तीकरण के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का बुधवार को रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।
बिजनौर में शराब दुकान पर विवाद के बाद ट्रैक्टर से भीड़ को कुचला, तीन की मौत
यूपी के बिजनौर जिले में शराब की दुकान पर बुधवार देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने कथित तौर पर भीड़ पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार मौके से भागने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक भी घायल हो गया।
MMDR संशोधन कानून 2026 वापस लेने को लेकर आज ओडिशा बंद
भुवनेश्वर में INDIA गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आज ओडिशा बंद कर रहे हैं। वे MMDR संशोधन कानून 2026 वापस लेने, शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
‘Infallible, Impervious and Precise’ सिर्फ नारा नहीं, बल्कि वायुसेना की ताकत : वायुसेना प्रमुख
भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि पिछले साल पूरी दुनिया ने वायुसेना की तेजी और ताकत देखी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की मारक क्षमता और मजबूत हवाई सुरक्षा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘Infallible, Impervious and Precise’ सिर्फ नारा नहीं, बल्कि वायुसेना की ताकत और दृढ़ संकल्प को दिखाता है।