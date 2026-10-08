Aaj Ki Taaja Khabar, 08 October 2026 Breaking News LIVE: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज दिल्ली में INDIA गठबंधन के नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए जंतर-मंतर, संसद मार्ग और चुनाव आयोग के दफ्तर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से ही इन इलाकों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती और सुरक्षा जांच की जा रही है। कांग्रेस ने आज ओडिशा बंद का भी आह्वान किया है। विपक्षी दलों के प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट, ड्यूटी में बाधा डालने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

उधर, कम बारिश के कारण आंध्र प्रदेश के 26 में से 21 जिले सूखे की चपेट में हैं। दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और गरज-चमक का अलर्ट है। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की आशंका है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में खराब मौसम और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है।

इधर, लखनऊ में बिजली गिरने से प्रभावित इंडिगो की पटना-लखनऊ उड़ान सुरक्षित उतर गई। दिल्ली के सीमापुरी में इमारत गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि आठ लोग घायल हैं। आर्थिक मोर्चे पर रेपो दर बढ़ने के बाद शेयर बाजार दबाव में है और कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बनी हुई है। केंद्र ने छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME Growth Fund को भी मंजूरी दी है।

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