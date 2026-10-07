Aaj Ki Taaja Khabar, 07 October 2026 Breaking News LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के अपने कार्यकाल को लेकर दिल्ली में आयोजित ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह मील का पत्थर भी हासिल हो जाएगा। यह जनता का आशीर्वाद है। मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक हूं।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।”
आज भी विपक्षी दल करेंगे विरोध प्रदर्शन
चुनाव आयोग के खिलाफ आम आदमी पार्टी वोट चोरी के कथित दावों को लेकर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने ऐलान किया है कि पटना में “ज्ञानेश भगाओ, लोकतंत्र बचाओ” मार्च निकाला जाएगा।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश-विदेश की सभी अहम खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ…
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी ने कहा - हम इसे कर के दिखाएंगे
पीएम मोदी ने कहा, "2047 तक विकसित भारत, हम इसे कर दिखाएंगे! आत्मनिर्भर भारत! वैश्विक विनिर्माण केंद्र! ओलंपिक की मेजबानी! अंतरिक्ष में कदम रखना! यह ऊर्जा और आत्मविश्वास अविश्वसनीय है।"
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी ने याद किया अपना संघर्ष
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सरकार के मुखिया के तौर पर बोलते हुए , पच्चीस वर्षों की यह निरंतर यात्रा, लोग इसे एक उपलब्धि मानते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे देखता हूँ? मेरे लिए यह व्यक्तिगत गौरव का विषय नहीं है, न ही यह इसका अवसर है। पच्चीस साल पहले, 50 वर्ष की आयु में, मैंने अपना समय जंगलों में आदिवासी समुदायों की सेवा करने और पहाड़ों के बीच रहने में बिताया, अंततः भारतीय जनता पार्टी के भीतर संगठनात्मक कार्य का मार्ग चुना। मेरा राजनीतिक रिकॉर्ड केवल एक संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में ही दर्ज था। मैं चुनावों में शामिल रहा था, फिर भी मैंने कभी स्वयं चुनाव नहीं लड़ा। यदि मैं चुनावी राजनीति में चमकना चाहता, तो मैं बहुत पहले ही मैदान में उतर सकता था; लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं था। मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि मैं जीवन में क्या बनूंगा या मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन से ही मुझे जो परवरिश और मूल्य सिखाए गए थे, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए जीवन जीना सिखाया था।"
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी बोले- मैंने कल्पना नहीं की थी...
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के सार्वजनिक सेवाकाल के उपलक्ष्य में आयोजित 'सेवा ज्योति' कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, "7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह मील का पत्थर भी हासिल हो जाएगा।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: इमरान मसूद ने दोहराई सीट शेयरिंग वाली बात
आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "हमारी एकमात्र मांग यह है कि सीटों का बंटवारा अभी अंतिम रूप दिया जाए। कांग्रेस 2017 वाली कांग्रेस नहीं है; यह 2027 वाली कांग्रेस है। इन दस वर्षों में पार्टी में काफी बदलाव आया है। फिर भी, हम चाहते हैं कि आप अग्रणी भूमिका में रहें, लेकिन हमारी गरिमा का भी ध्यान रखें। बस यही बात है। हमारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, और हमें अपनी पार्टी को संरक्षित और संचालित करने की आवश्यकता है... अखिलेश यादव जो भी प्रस्ताव दें, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पाकिस्तान को राज्यसभा सभा के उपसभापति ने ग्लोबल मंच पर दिया करारा जवाब
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तंजानिया के अरुशा में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 153वीं सभा और 9 अक्टूबर तक चल रही संबंधित बैठकों में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा किए गए शरारती और अनुचित उल्लेख का भारत के जवाब के अधिकार के तहत करारा खंडन प्रस्तुत किया।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कांग्रेस नेता आपा खो चुके हैं - बृजेश पाठक
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से आपा खो चुके हैं। सत्ता की भूख के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वे हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। चुनाव जीतने पर वे अच्छे होते हैं, हारने पर बुरे। वे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में आ रही है।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: लोकतंत्र में विश्वास है, या धमकी में - BJP
कल ECI के खिलाफ INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को यह तय करना होगा कि वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या धमकी की राजनीति में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। अगर उन्हें ECI से मिलना है, तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेना चाहिए।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आकाशवाणी भवन में INDIA ब्लॉक के सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर-मंतर रोड के आसपास के इलाके में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।