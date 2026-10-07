Aaj Ki Taaja Khabar, 07 October 2026 Breaking News LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के अपने कार्यकाल को लेकर दिल्ली में आयोजित ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, “7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह मील का पत्थर भी हासिल हो जाएगा। यह जनता का आशीर्वाद है। मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक हूं।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।”

आज भी विपक्षी दल करेंगे विरोध प्रदर्शन

चुनाव आयोग के खिलाफ आम आदमी पार्टी वोट चोरी के कथित दावों को लेकर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने ऐलान किया है कि पटना में “ज्ञानेश भगाओ, लोकतंत्र बचाओ” मार्च निकाला जाएगा।

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