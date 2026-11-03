Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे मेट्रो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 21,800 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो राजधानी रायपुर में राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे।
SIR के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं दिल्ली में मंगलवार से इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग की शुरुआत होगी। इसमें 18 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। देश-विदेश की अन्य सभी खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ…
राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मणिपुर के MP और JNU के प्रोफेसर बिमोल अकोईजाम की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 नवंबर तक अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है। वह वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के एक मामले में एंटीसिपेटरी बेल मांग रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा, "जब हम पार्लियामेंट में इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, तो आप चर्चा से कतरा रहे थे। अब जब हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो आप इसे पार्लियामेंट में लाने की बात कर रहे हैं। आपका कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, चूंकि अब कोर्ट में आपके बारे में सच्चाई सामने आने लगी है, तो सब कुछ सामने आने दें।"
दिल्ली ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू
दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-II) के तहत, BS6 मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस सिंघु बॉर्डर पर वाहनों की जांच कर रही है।
बेपटरी हुई खाली मालगाड़ी
दाहोद से जाकोट की ओर जा रही एक मालगाड़ी के दो पहिए ढेडेला के पास पटरी से उतर गए, जिससे डाउन लाइन पर यातायात प्रभावित हुआ। यह खाली मालगाड़ी मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी, तभी यह घटना हुई। दिल्ली जाने वाली दो ट्रेनें देरी से चलीं। रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया और तुरंत बहाली का काम शुरू कर दिया गया। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।