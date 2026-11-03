Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे मेट्रो परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 21,800 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो राजधानी रायपुर में राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे।

SIR के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं दिल्ली में मंगलवार से इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग की शुरुआत होगी। इसमें 18 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। देश-विदेश की अन्य सभी खबरों के लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ…

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