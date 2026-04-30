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आज की ताजा खबर, हिंदी समाचार EXIT POLLS LIVE: बुधवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के पूर्ण होने के साथ ही चार राज्यों और एक केंद्र शासित के एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। इन एग्जिट पोल्स में अलग-अलग अनुमान जताए गए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए मिले-जुले एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी तो कुछ में टीएमसी के पक्ष में अनुमान जताए गए हैं। एग्जिट पोल की डिटेल्स जानने के लिए यहां क्लिक करें

जम्मू तक जाएगी श्रीनगर वाली वंदेभारत– अब जम्मू से मिलेगी कश्मीर की वंदे भारत- कटरा से श्रीनगर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जम्मू तक जाएगी। बीस डिब्बों वाली इस ट्रेन का हफ्ते में छह दिन संचालन किया जाएगा।

लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार- राजनाथ सिंह

राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भले ही 72 घंटों में पूरा हो गया हो, लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इसके पीछे की तैयारियां बहुत लंबी थीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी क्षमता, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की विश्वसनीयता – ये सभी आज हमारी निवारक शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं।”

पुणे में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र से क्लोरीन गैस का रिसाव

पुणे के कोंढवा में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र से बुधवार देर रात क्लोरीन गैस रिसाव के कारण कम से कम 22 निवासियों और दो दमकलकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रिसाव रात करीब एक बजे गंगाधाम इलाके में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र के गोदाम में क्लोरीन से भरे टैंक से हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

Live Updates
11:56 (IST) 30 Apr 2026

WB EXIT POLLS LIVE: बंगाल में बीजेपी जीतने वाली है- शहनवाज हुसैन

BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन ने कहा- पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर आई है। BJP भारी बहुमत से जीतने जा रही है। TMC के गुंडे निराश हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि अगर BJP सत्ता में आई, तो वे मुश्किल में पड़ जाएंगे... BJP सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल का तेज़ी से विकास होगा।

11:27 (IST) 30 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: जब तक आतंकवाद है, ये हमारी सामूहिक शांति को चुनौती देता रहेगा- राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब तक आतंकवाद मौजूद रहेगा, वह हमारी सामूहिक शांति विकास और समृद्धि के लिए चुनौती बना रहेगा। कई बार, आतंकवाद को धार्मिक जामा पहनाकर या उसे किसी हिंसक विचारधारा से जोड़कर उसे सही ठहराने की कोशिशें की जाती हैं। यह बेहद खतरनाक और अत्यंत विनाशकारी है; यह आतंकवादियों को 'कवर फायर' देने जैसा है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है।

11:22 (IST) 30 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: 15 वर्षीय लड़की के गर्भपात मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

एम्स ने 15 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ उपचारात्मक याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने 15 वर्षीय लड़की के गर्भपात संबंधी मामले में कहा कि यदि मां को कोई स्थायी विकलांगता नहीं है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह बच्ची से दुष्कर्म का मामला है; पीड़िता को जीवन भर इसका मानसिक आघात झेलना पड़ेगा।

11:10 (IST) 30 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार- राजनाथ सिंह

एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा - ऑपरेशन सिंदूर भले ही 72 घंटों में पूरा हो गया हो, लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इसके पीछे की तैयारियां बहुत लंबी थीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी क्षमता, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की विश्वसनीयता - ये सभी आज हमारी निवारक शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं।

11:03 (IST) 30 Apr 2026

WB EXIT POLLS LIVE: टीएमसी ने एग्जिट पोल्स को खारिज किया

तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बढ़त दिखाने वाले एग्जिट पोल को खारिज करते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

10:56 (IST) 30 Apr 2026

EXIT POLLS LIVE: जनता ने साहस जुटाया और कमल का बटन दबाया- रेखा गुप्ता

बंगाल एग्जिट पोल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये तो होना ही था। जनता ने इस बार डर के आगे साहस दिखाया और अपना आशीर्वाद दिया। बंगाल में बदलाव होना निश्चित है।

10:52 (IST) 30 Apr 2026

EXIT POLLS LIVE: असम-बंगाल में हमारी सरकार बनने वाली है- शहनवाज हुसैन

बीजेपी के नेता शाहनवाज़ हुसैन ने एग्जिट पोल पर कहा- एग्जिट पोल के नतीजे संकेत देते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। तमिलनाडु में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और केरल में हमारे द्वारा चौंकाने वाले नतीजे देने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में, जिस तरह सूरज का उगना निश्चित है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना भी निश्चित है।

10:50 (IST) 30 Apr 2026

EXIT POLLS LIVE: पूरी तरह बिखर चुका है इंडिया ब्लॉक- राजीव रंजन प्रसाद

एग्जिट पोल्स पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा- 'INDIA' गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। अगर हम देखें, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो या केरल, ये दो बड़े उदाहरण हैं जहां 'INDIA' गठबंधन के नेता आपस में ही टकरा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा-  अब केरल में नतीजे चाहे जो भी हों, BJP का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और उसके लोग विधानसभा में नज़र आएंगे - इसकी पूरी-पूरी संभावना दिख रही है। सरकार बेशक UDF या LDF में से किसी एक की ही बनेगी, लेकिन 'INDIA' गठबंधन का बिखराव और भी ज़्यादा बढ़ेगा।

10:48 (IST) 30 Apr 2026

WB EXIT POLLS LIVE: एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी सरकार आ रही है- संजय सरावगी

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल पर बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा- एग्जिट पोल के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। हालांकि, अंतिम नतीजे तो मतगणना के दिन ही पता चलेंगे... पहली बार, कई ऐसे लोग जिन्हें पहले वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया था, वे भी अपना वोट डाल पाए।

10:45 (IST) 30 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: जम्मू से चलेगी श्रीनगर वंदे भारत

कटरा- श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत अब श्रीनगर से चलेगी। आज इसे हरी झंडी दिखाई गई। इस ट्रेन में बीस डिब्बे होंगे।

10:44 (IST) 30 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: चार तारीख को झालमूड़ी खाएंगे- कपिल मिश्रा

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने एग्जिट पोल्स के अनुमान पर कहा कि आने वाली चार तारीख को हर तरफ भगवा दिखाई देगा। उन्होंने यह भी दावा किया की चार तारीख को सभी लोग झालमूड़ी और जलेबी खाएंगे।