आज की ताजा खबर, हिंदी समाचार EXIT POLLS LIVE: बुधवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के पूर्ण होने के साथ ही चार राज्यों और एक केंद्र शासित के एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। इन एग्जिट पोल्स में अलग-अलग अनुमान जताए गए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए मिले-जुले एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी तो कुछ में टीएमसी के पक्ष में अनुमान जताए गए हैं। एग्जिट पोल की डिटेल्स जानने के लिए यहां क्लिक करें।

जम्मू तक जाएगी श्रीनगर वाली वंदेभारत– अब जम्मू से मिलेगी कश्मीर की वंदे भारत- कटरा से श्रीनगर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब जम्मू तक जाएगी। बीस डिब्बों वाली इस ट्रेन का हफ्ते में छह दिन संचालन किया जाएगा।

लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार- राजनाथ सिंह

राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर भले ही 72 घंटों में पूरा हो गया हो, लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इसके पीछे की तैयारियां बहुत लंबी थीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी क्षमता, हमारी भंडारण क्षमता, हमारे स्वदेशी हथियारों की विश्वसनीयता – ये सभी आज हमारी निवारक शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं।”

पुणे में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र से क्लोरीन गैस का रिसाव

पुणे के कोंढवा में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र से बुधवार देर रात क्लोरीन गैस रिसाव के कारण कम से कम 22 निवासियों और दो दमकलकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रिसाव रात करीब एक बजे गंगाधाम इलाके में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र के गोदाम में क्लोरीन से भरे टैंक से हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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