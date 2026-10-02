Aaj ki Taaja Khabar 02 October 2026, Breaking Hindi News: दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल और वामपंथी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही नई दिल्ली जिले में धारा 163 लगा दी गई है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी।

2 अक्टूबर यानी आज से ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। उसके बावजूद सीजेपी समर्थक प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं।

Live Updates