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Aaj ki Taaja Khabar 02 October 2026, Breaking Hindi News: दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल और वामपंथी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही नई दिल्ली जिले में धारा 163 लगा दी गई है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी।

2 अक्टूबर यानी आज से ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। उसके बावजूद सीजेपी समर्थक प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं।

Live Updates
12:54 (IST) 2 Oct 2026

पुलिस से मिलेगा सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल

सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को सुबह 11 बजे शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से मुलाकात करेगा। यह मुलाकात मुंबई के शिवाजी पार्क ग्राउंड के गेट नंबर 6 पर होने वाले उनके नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले होगी। सीजेपी के मुंबई समन्वयक प्रणय अहिरे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "हमारी बैठक सुबह 11 बजे शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में है और हम उन्हें निर्धारित विरोध प्रदर्शन के बारे में सूचित करेंगे। फिलहाल मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। पुलिस ने अभी तक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है।"

11:59 (IST) 2 Oct 2026

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी का प्रदर्शन

2 अक्टूबर यानी आज से ही कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। उसके बावजूद सीजेपी समर्थक प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं।

11:55 (IST) 2 Oct 2026

कांग्रेस पार्टी राजनीतिक नाकामियों के लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहरा रही- बीजेपी नेता

तेलंगाना बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी ने कहा, "INDIA ब्लॉक अलायंस ने महात्मा गांधी जयंती पर जंतर-मंतर पर धरना देने का प्लान बनाया था। विपक्षी पार्टियां संवैधानिक भावना और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में लोग 1950 से वोट दे रहे हैं और सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से बदली है। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक नाकामियों के लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहरा रही है।"

11:54 (IST) 2 Oct 2026

मनोज झा ने साधा निशाना

जंतर-मंतर पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या प्रोटेस्ट के लिए परमिशन चाहिए? आखिर यह गांधी का देश है। आज गांधी जयंती है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे पुलिस स्टेट बनाने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार, पीएम मोदी और अमित शाह अपनी गलतियां नहीं छिपा पाएंगे।"

11:54 (IST) 2 Oct 2026

कैप्टन स्मित मच्छार से पीएम मोदी ने की बात

पीएम मोदी ने अभी भारत के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की।कैप्टन स्मित ने अपने अनुभव और घटना के दौरान उन्हें किस चीज़ ने हिम्मत दी, इसकी जानकारी दी। पीएम ने उनकी बहादुरी की तारीफ़ की और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की।

11:53 (IST) 2 Oct 2026

ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करो - सीपीएम नेता

जंतर-मंतर के पास चुनाव आयोग के खिलाफ CPI(M), SFI और DYFI के विरोध प्रदर्शन के दौरान, CPI(M के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी ने कहा, "ज्ञानेश कुमार को लोगों के वोट काटने की क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

11:49 (IST) 2 Oct 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: 11 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद

सेंट्रल दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। DMRC ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 11 मेट्रो स्टेशनों- जनपथ, मंडी हाउस, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ को बंद कर दिया।

11:48 (IST) 2 Oct 2026

कई प्रदर्शनकारी हिरासत में

दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल और वामपंथी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही नई दिल्ली जिले में धारा 163 लगा दी गई है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।