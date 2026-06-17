बीजेपी के बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा- बीजेपी पार्टियां नहीं तोड़ती। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उसे देखिए। ममता बनर्जी के तहत 15 साल तक चली जन-विरोधी नीतियों के बाद, कई सांसदों को लगता है कि वे TMC के चुनाव चिह्न पर दोबारा नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी और TMC के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है, इसीलिए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर वे NDA के सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं, तो इससे NDA और उसकी सरकार मजबूत होगी, और हम इसका स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा से निकली थी। आज शिवसेना (UBT) ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस और उसकी नीतियों के कड़े विरोधी थे। नतीजतन, वहां भी असंतोष और पार्टी छोड़ने का सिलसिला दिख रहा है। अगर नेता NDA में शामिल हो रहे हैं और इससे NDA मजबूत हो रहा है, तो इससे NDA सरकार ही मजबूत होगी, और हम ऐसी घटनाओं का स्वागत करते हैं।