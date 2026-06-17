आज की ताजा खबर लाइव: पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों के बीच चल रही उठापटक के बीच अब महाराष्ट्र में भी सियासी माहौल गर्मा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्घव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसदों का एक बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकता है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद राजाभाऊ वाजे ने दिल्ली में दावा किया कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि न तो वो किसी के संपर्क में हैं और न ही उन्हें किसी का फोन आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिवसेना यूबीटी ने दिल्ली में सुबह 11 बजे सभी लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई है। इसके बाद वे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात करेंगे।
लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे शिवसेना यूबीटी के सांसद
शिवसेना यूबीटी के तीन सांसद संजय राउत, अरविंद सावंत और अनिल देसाई लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: BJP में लीडरशिप का संकट है- बलवंत बसवंत वानखड़े
कांग्रेस पार्टी के सांसद बलवंत बसवंत वानखड़े ने कहा- पूरे देश में यह देखा जा रहा है कि BJP में लीडरशिप का संकट है, खासकर टॉप लीडरशिप में। उनके पास पर्याप्त नेता नहीं हैं और उन्होंने अपने संगठन में नई लीडरशिप तैयार नहीं की है। इसी वजह से, वे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस (TMC), कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाकर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। पहले 'वोट चोरी' की बात होती थी, फिर 'सीट चोरी' की, और अब तो सांसदों को भी लाया जा रहा है। लोकतंत्र का क्या हो रहा है? जनता को साफ दिख रहा है कि BJP लोगों को लालच और फायदों का झांसा देकर अपनी ओर खींच रही है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बीजेपी पार्टी नहीं तोड़ती है- संजय सरावगी
बीजेपी के बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा- बीजेपी पार्टियां नहीं तोड़ती। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, उसे देखिए। ममता बनर्जी के तहत 15 साल तक चली जन-विरोधी नीतियों के बाद, कई सांसदों को लगता है कि वे TMC के चुनाव चिह्न पर दोबारा नहीं जीत सकते। ममता बनर्जी और TMC के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है, इसीलिए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर वे NDA के सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं, तो इससे NDA और उसकी सरकार मजबूत होगी, और हम इसका स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में, शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा से निकली थी। आज शिवसेना (UBT) ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस और उसकी नीतियों के कड़े विरोधी थे। नतीजतन, वहां भी असंतोष और पार्टी छोड़ने का सिलसिला दिख रहा है। अगर नेता NDA में शामिल हो रहे हैं और इससे NDA मजबूत हो रहा है, तो इससे NDA सरकार ही मजबूत होगी, और हम ऐसी घटनाओं का स्वागत करते हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: अभी तक मानता हूं सब साथ हैं- संजय राउत
संजय राउत ने कहा- अभी तो मुझे लगता है कि सब साथ हैं और पार्टी एकजुट है। फिलहाल, मेरे पास इस्तीफे या नाम वापस लेने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि, आपके जरिए हमें हालात के बारे में जानकारी मिल रही है। रविवार 14 तारीख़ को उद्धव जी की अगुवाई में मातोश्री पर हमारे सभी सांसदों की बैठक हुई थी और हम सब वहां मौजूद थे। चार सांसद व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद थे। उन सभी ने कहा कि वे पार्टी और उद्धव जी के साथ हैं।
उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनकी पार्टी टूट रही है- राम कदम
बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे की बॉडी लैंग्वेज, उनके नेताओं के बयान और संजय राउत का यह मानना कि उनकी पार्टी टूट रही है - इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो उद्धव ठाकरे खुद और उनके नेता कह रहे हैं कि उनके लोग अलग हो रहे हैं... उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में पिता-पुत्र के अलावा कोई नहीं बचेगा। अब उनकी पार्टी बिखर रही है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: ओम बिड़ला को पत्र लिखा है- अरविंद सावंत
शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा- मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को संविधान की रक्षा करने के बारे में पत्र लिखा है। कोई भी आएगा, कुछ भी कहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पार्टी, पार्टी है। सांसद और विधायक पार्टी नहीं हैं। पार्टी सांसद, विधायक के बावजूद भी कार्यकर्ताओं से बनती है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: कोई जाना चाहता है तो इस्तीफा देकर जाए- संजय राउत
संजय राउत ने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है तो इस्तीफा देकर जाए। अगर किसी को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं तो उनका खंडन करिए। इस बार महाराष्ट्र की जनता शांत नहीं बैठेगी।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मुझे जानकारी है कि 15 करोड़ रुपये दिए गए- संजय राउत
यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि उन्हें खबर मिली है कि हर सांसद को 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके बाद वो तीन जगहों, जिनमें नांदेड़ और पुणे शामिल हैं, वहां से चार्टर्ड फ्लाइट में सवार हुए। हमने कल मीटिंग बुलाई है। अरविंद सावंत को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है।