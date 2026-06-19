आज की ताजा खबर लाइव: शिवसेना की स्थापान के आज 60 साल पूरे हो गए हैं। शिवसेना (UBT) ने पार्टी की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि पिछले छह दशकों में शिवसेना को तोड़ने और कमजोर करने के कई बार कोशिशें की गईं। पार्टी का दावा है कि विरोधियों के मन में शिवसेना के प्रति भय के कारण समय-समय पर कई समानांतर ‘सेनाओं’ का गठन हुआ और वे खत्म भी हो गईं, लेकिन बालासाहेब ठाकरे द्वारा रखी गई नींव और स्थापित की गई विचारधारा अडिग रही।

शिवसेना (UBT) पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में छह सांसदों की हालिया बगावत का नाम लिए बिना कहा गया कि आज भी व्यावसायिक सोच से प्रेरित कई नकली संगठन खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना की स्थापना कभी व्यापारिक सौदे के रूप में नहीं हुई। संपादकीय में कहा गया है कि शिवसेना चीफ ने पार्टी को कभी व्यवसाय नहीं बनने दिया। इसलिए वक्त-वक्त पर अवसरवादी और सौदेबाजी करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, ताकि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की यह धारा साफ बनी रहे, जिसकी आवाज आज भी महाराष्ट्र की घाटियों में सुनाई देती है।

‘सामना’ में आगे कहा है कि शिवसेना ने मराठी समाज को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया। लोगों में यह आत्मविश्वास जगाया कि वे कह सकें, ‘यह मुंबई हमारी है।’ पार्टी ने आम लोगों को पार्षद बनाया और शाखाओं का ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा किया, जो जनता के लिए पारिवारिक न्यायालय की तरह काम करता था।

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Aaj Ki Taaja Khabar in Hindi LIVE: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि हाल के वर्षों में महाराष्ट्र के इस गौरव को खत्म करने और राज्य के स्वाभिमान को कमजोर करने की कोशिशें तेज हुई हैं। संपादकीय में कहा गया कि पार्टी की स्थापना के समय से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित लोगों ने समय-समय पर पीठ में छुरा घोंपा। इसके बावजूद शिवसेना हर वार को सहते हुए आज इस मुकाम तक पहुंची है।

उद्धव ठाकरे ने महायुति को छोड़कर गलती की थी- केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना (UBT) में फूट पर कहा, "मुझे लगता है कि उनके 6 सांसद इसलिए आएं क्योंकि उन्हें उनके साथ नहीं रहना था। उद्धव ठाकरे ने महायुति को छोड़कर गलती की थी। वे MVA में चल गए थे। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक आए और 6 सांसद आए हैं। मुझे लगता है कि और भी विधायक आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने जो कांग्रेस के साथ जाने की गलती की है ये उसी का परिणाम है। बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया था। इसलिए सच्चे शिवसैनिक उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं।" https://twitter.com/AHindinews/status/2067874077449310595 महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता नहीं बोलती है कि आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें- शिवसेना नेता शायना एनसी ऑपरेशन तुड़वा मुद्दे पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, "महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता नहीं बोलती है कि आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें। तोड़-फोड़ करें जब आपके सांसद विधायक नगर सेवक आपसे ना खुश हैं तो आप गलत अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं, फिर बोलते हैं वादा करें ऐसे दबाव की राजनीति से नेतृत्व नहीं बढ़ता है..." https://twitter.com/AHindinews/status/2067882838691889198