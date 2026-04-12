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आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 12 अप्रैल 2026: पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारत आने का न्योता दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने काठमांडु पोस्ट को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष इस यात्रा से ठोस परिणाम सुनिश्चित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। शिशिर खनाल ने बताया कि 27 मार्च को पीएम पद की शपथ लेने के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में उन्हें आमंत्रित किया था।

ईरान – अमेरिका की बातचीत विफल

इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत विफल हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद से वापस वाशिंगटन चले गए हैं। वापस जाने से पहले उन्होंने कहा कि यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उसे बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं है, गेंदे अब अमेरिका के पाले में है। लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें

बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदूओं के घरों और व्यवसायों पर हमले किये

बांग्लादेश में शनिवार को दो अलग-अलग हमलों में इस्लाम का कथित तौर पर अपमान करने के आरोप में एक मौलाना की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। ढाका से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित रंगपुर में एक मुस्लिम युवक की मौत के बाद, आक्रोशित भीड़ ने तड़के कई हिंदू घरों और व्यवसायों पर हमला कर दिया।

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09:20 (IST) 12 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: उदित राज बोले- युद्ध फिर से छिड़ जाएगा

ईरान - अमेरिका वार्ता विफल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने कहा- मेरा मानना ​​है कि युद्ध फिर से छिड़ जाएगा, जो मानवता के लिए बेहद खतरनाक होगा... लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर द्वारा आयोजित ईरान और अमेरिका के बीच इस बातचीत से भारत को गहरा आघात लगा है।

उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी देश, एक गरीब देश, आज वैश्विक नेता बन गया है। अगर इसका ज़रा सा भी हिस्सा यहां हुआ होता, तो RSS और BJP भारत की सड़कों पर 'नंगा नाच' करते... इसलिए, वैश्विक राजनीति में हमें भारी हार का सामना करना पड़ा है।

09:16 (IST) 12 Apr 2026

Iran America Peace Talks LIVE: होर्मुज में कुछ नहीं बदलेगा- ईरान

ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम से सूत्र ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग में तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा 'जब तक अमेरिका किसी वाजिब समझौते पर राजी नहीं हो जाता।'

08:56 (IST) 12 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: AI संकट आने वाला है- फ्रैंक-जुर्गेन रिक्टर

दिल्ली में  वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व डायरेक्टर और होरासिस के चेयरमैन फ्रैंक-जुर्गेन रिक्टर ने कहा, "दुनिया की मौजूदा हालत काफी खराब है। आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है...यह एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म है - एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस और दूसरी तरफ और आने वाला AI संकट... यूरोप की हालत खराब है, वहां बेरोज़गारी है; हो सकता है कि वह अपनी खुद की AI क्षमताएं और अपना संप्रभु AI स्थापित करने के मामले में पीछे रह गया हो। मैन्युफैक्चरिंग भी गिरी हुई है... अगर किसी अच्छी बात की बात करें, तो मैं कहूंगा कि भारत एक उम्मीद की किरण है। भारत वैश्वीकरण का एक नया इंजन है। मुझे लगता है कि भारत में बहुत तेजी है; यह सिर्फ AI और IT तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मैन्युफैक्चरिंग और कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कई होनहार स्टार्टअप सामने आ रहे हैं... मुझे भारत पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मैं थोड़ा निराशावादी हूं।

08:53 (IST) 12 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है- नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में "ऐतिहासिक उपलब्धियां" हासिल करने का दावा करते हुए वीडियो संदेश में कहा कि "अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है," और इजरायल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नाकाम कर दिया है।

08:51 (IST) 12 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदुओं के घर पर हमला किया

बांग्लादेश में शनिवार को दो अलग-अलग हमलों में इस्लाम का कथित तौर पर अपमान करने के आरोप में एक मौलाना की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। ढाका से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित रंगपुर में एक मुस्लिम युवक की मौत के बाद, आक्रोशित भीड़ ने तड़के कई हिंदू घरों और व्यवसायों पर हमला कर दिया।

08:49 (IST) 12 Apr 2026

आज की ताजा खबर LIVE: क्या होर्मुज पर बिगड़ी बात?

अल जजीरा के अनुसार, इस्लामाबाद में हुई बातचीत में होर्मुज जलमार्ग एक बड़ी अड़चन था।  इस मुद्दे पर अमेरिका का असल रुख क्या है, यह अब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है; और यही अनिश्चितता इन वार्ताओं की कठिनाई का मूल कारण है।