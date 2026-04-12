दिल्ली में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व डायरेक्टर और होरासिस के चेयरमैन फ्रैंक-जुर्गेन रिक्टर ने कहा, "दुनिया की मौजूदा हालत काफी खराब है। आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है...यह एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म है - एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस और दूसरी तरफ और आने वाला AI संकट... यूरोप की हालत खराब है, वहां बेरोज़गारी है; हो सकता है कि वह अपनी खुद की AI क्षमताएं और अपना संप्रभु AI स्थापित करने के मामले में पीछे रह गया हो। मैन्युफैक्चरिंग भी गिरी हुई है... अगर किसी अच्छी बात की बात करें, तो मैं कहूंगा कि भारत एक उम्मीद की किरण है। भारत वैश्वीकरण का एक नया इंजन है। मुझे लगता है कि भारत में बहुत तेजी है; यह सिर्फ AI और IT तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मैन्युफैक्चरिंग और कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि कई होनहार स्टार्टअप सामने आ रहे हैं... मुझे भारत पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो मैं थोड़ा निराशावादी हूं।