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Aaj ki Taaja Khabar 9 September 2026: खबरों के लिहाज से 09 सितंबर का दिन काफी अहम है क्योंकि बुधवार को राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में आम चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इसके तहत जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जयपुर जिले की 19 में से 18 नगर निकायों में बुधवार को पहले चरण का मतदान जारी हो गया है। मतदान की प्रक्रिया EVM के तहत ही होगी।

दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है, जो कि उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। वे आस-पास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित ‘वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज (WAPS)-2026’ का समापन समारोह में शामिल होंगे।

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Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश-विदेश की अन्य बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ...

07:32 (IST) 9 Sep 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके

जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बुधवार सुबह जम्मू और कश्मीर किश्तवाड़ में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.2 रही। वहीं पाकिस्तान में 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया।

07:09 (IST) 9 Sep 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हनुमान अंश फिल्म की कास्ट ने की सीएम योगी से मुलाकात

उत्तर प्रदेश: फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कास्ट और क्रू मेंबर्स ने CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कास्ट और क्रू मेंबर्स में डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और एक्टर शोभिनव शामिल थे।

07:08 (IST) 9 Sep 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल वाले जहाजों का बनाया निशाना

U.S. सेंट्रल कमांड ने ट्वीट किया, ‘CENTCOM की फ़ोर्स ने 8 सितंबर को ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले पांच जहाज़ों को नष्ट कर दिया। इससे पहले, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पिछले दो दिनों में दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से U.S. नेवी के युद्धपोत को निशाना बनाया था। U.S. युद्धपोत ईरान के हमलों से सफलतापूर्वक बच निकला और इलाके के समुद्र में गश्त करता रहा। किसी भी अमेरिकी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।'

06:46 (IST) 9 Sep 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पूर्वोत्तर के दौरे पर

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन अपने 6 से 9 सितंबर के पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) के आधिकारिक दौरे के अंतिम चरण में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

06:40 (IST) 9 Sep 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: लंदन जाने वाली फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी

मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की AI 131 फ़्लाइट, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर ATC से जुड़ी दिक्कतों के कारण ज़्यूरिख में उतरी है। फिलहाल सभी यात्री विमान के अंदर ही हैं और उन्हें अंदर ही इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उम्मीद है कि लंदन में स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी।