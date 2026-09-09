Aaj ki Taaja Khabar 9 September 2026: खबरों के लिहाज से 09 सितंबर का दिन काफी अहम है क्योंकि बुधवार को राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में आम चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। इसके तहत जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जयपुर जिले की 19 में से 18 नगर निकायों में बुधवार को पहले चरण का मतदान जारी हो गया है। मतदान की प्रक्रिया EVM के तहत ही होगी।

दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है, जो कि उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। वे आस-पास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करने वाले हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित ‘वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज (WAPS)-2026’ का समापन समारोह में शामिल होंगे।

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