Aaj ki Taaja Khabar 9 October, Breaking Hindi News: दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार चौथे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। शनिवार से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
द इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार, सीएपीएफ की 221 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं। इनमें लगभग 23000 जवान शामिल हैं। इसके अलावा राजधानी के अलग-अलग जिलों में लगभग 10 डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, राजधानी की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा चुकी है। कहा ये भी जा रहा है कि कल और परसों बड़ी संख्या में मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया जा सकता है और दिल्ली आने वाले कई ट्रेनों को कैंसिल किया जा सकता है।
ज्ञानेश कुमार कहां छिपे हुए हैं- प्रियांक खड़गे
कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन और सीजेपी दोनों एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार कहां छिपे हुए हैं। वो सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
पिनाराई विजयन के खिलाफ FIR के आदेश
केरल हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस कर रही मॉक ड्रिल
उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस द्वारा सीलमपुर एवं गोकलपुरी सब-डिवीजन में पुलिस टीमों द्वारा भीड़ नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान एंटी-रायट उपकरणों के साथ विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई, बेहतर समन्वय एवं प्रभावी भीड़ नियंत्रण का अभ्यास किया गया।
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Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दस दिन पहले सूचना देनी होती है- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की ज्वॉइंट सीपी नुपुर प्रसाद ने कहा - हमें सीजेपी के सौरव दास से 10 अक्टूबर को लेकर प्रदर्शन को लेकर सचेत करने वाली जानकारी दी थी। यह प्रदर्शन CEC की जवाबदेही से जुड़ा था।
उन्होंने कहा कि यह सूचना बहुत ही कम समय में दी गयी, जबकि निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से 10 दिन पहले सूचना मिलनी होती है।
नुपुर प्रसाद ने यह भी कहा कि इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तो उन्होंने वैध निर्देशों का पालन नहीं किया।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रदर्शकारियों से निपटने के लिए मांगी थी खुली छूट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए खुली छूट देने का निर्देश मांगा गया था।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट को इस बात का एहसास है कि इनमें से कई प्रदर्शनकारी युवा छात्र हैं और कोर्ट को उनके भविष्य और परिवारों का भी ध्यान रखना होगा।
CJI ने कहा, "हमारे सामने जो लोग हैं, वे युवा छात्र और प्रदर्शनकारी हैं। हमें उनके माता-पिता का भी ध्यान रखना है और यह भी देखना है कि उनकी लंबी ज़िंदगी है। [उन्हें] कोर्ट की सुनवाई वगैरह में नहीं उलझना चाहिए।"
हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिन लोगों पर गंभीर अपराधी होने या गंभीर अपराधों का आरोप है, उन्हें कोर्ट के पिछले आदेशों से मिली सुरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं- दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बुरहान वानी के शहीद बताने वाला पीडीपी नेता डिटेन
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पीडीपी नेता अब्दुल कादिर को किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें डिटेन कर लिया गया है। अब्दुल कादिर पर आरोप है कि उन्होंने पीडीपी के एक कार्यक्रम में आतंकी बुरहान वानी को 'शहीद' कहा।
10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: 2 अक्टूबर से अब तक 25 FIR दर्ज कर चुकी दिल्ली पुलिस
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने दो अक्टूबर से अब तक विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में 25 FIR दर्ज की हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: 57 मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं बंद
दिल्ली में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट आज रात नौ बजे से बंद किए जा सकते हैं। देखिए लिस्ट