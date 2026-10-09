Aaj ki Taaja Khabar 9 October, Breaking Hindi News: दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार चौथे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। शनिवार से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।

द इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार, सीएपीएफ की 221 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं। इनमें लगभग 23000 जवान शामिल हैं। इसके अलावा राजधानी के अलग-अलग जिलों में लगभग 10 डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, राजधानी की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा चुकी है। कहा ये भी जा रहा है कि कल और परसों बड़ी संख्या में मेट्रो स्टेशनों को भी बंद किया जा सकता है और दिल्ली आने वाले कई ट्रेनों को कैंसिल किया जा सकता है।

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