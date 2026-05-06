आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 6 मई 2026 LIVE: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। टीवीके चीफ विजय से आज कांग्रेस नेता मिलेंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर कोलकाता में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की दोपहर तीन बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है और 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी इसके अगले दिन यानी 9 मई को नई मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 207 सीटों पर जीत हासिल की है।

वहीं, बिहार में सियासी हलचल के बीच कल यानी 7 मई को राजधानी पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर करीब 12 बजे होगा। इस विस्तार में बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, जिसके बाद कैबिनेट सदस्यों की कुल संख्या 30 से 32 तक पहुंच सकती है। जेडीयू कोटे से फिलहाल दो स्थान खाली रखे जाएंगे। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के लिए पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा और भव्यता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे पटना

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु के लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया- कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "तमिलनाडु के लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है और हमें इसे स्वीकारना होगा। वे दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों से बदलाव चाहते थे, जो 1967 से सत्ता में हैं। युवाओं ने बहुत ही निर्णायक रूप से मतदान किया है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। निर्णय बदलाव के लिए है... TVK को 108 सीटें मिली हैं, तो निश्चित रूप से तमिलनाडु के लोग TVK के नेतृत्व वाली सरकार चाहते हैं और अब TVK के लिए एक व्यावहारिक बहुमत बनाना अनिवार्य है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संपर्क किया है और पार्टी के सभी उचित मंचों में इस पर चर्चा की गई है और पार्टी ने सर्वसम्मति से TVK के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है... यह असामान्य नहीं है। चुनाव में लोग अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद यदि जनादेश पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, तो एक राजनीतिक दल को बहुमत मिलने पर, अन्य राजनीतिक दल जो एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, एक साथ आ जाते हैं..." Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: भाजपा का यह काम करने का तरीका है कि जिस राज्य में चुनाव लड़ना है पहले वहां दंगे करवा दो- भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में खासा कैंप के पास हुए धमाके पर कहा, "भाजपा का यह काम करने का तरीका है कि जिस राज्य में चुनाव लड़ना है पहले वहां दंगे करवा दो, छोटे-मोटे धमाके करवा दो, धर्म, जाति के नाम लोगों को बांट दो। यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है... कानून-व्यवस्था बनी रहेगी और दोषियों को सख्त सज़ा होगी। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे।"