आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 6 मार्च 2026, बिहार में राजनीतिक हलचल LIVE Updates: बिहार में फिलहाल राजनीति का माहौल बेहद गरम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिससे राजनीति में नई हलचल पैदा हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम पांच बजे पार्टी सांसदों-विधायकों की अपने आवास पर बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। इस कदम के बाद विपक्षी दलों के साथ ही कुछ सहयोगी पार्टियों ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि इससे भाजपा के साथ सत्ता संतुलन को मजबूत करने की कोशिश नजर आती है। जदयू के भीतर शक्ति संतुलन और भविष्य की सत्ता संरचना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बने नए समीकरणों का हिस्सा है और आने वाले महीनों में बिहार में नेतृत्व और गठबंधन को लेकर बड़े राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल सकते हैं।
दूसरी तरफ, विदेश और पड़ोसी देशों की स्थिति भी राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों में उभर रही है। मध्य पूर्व में ईरान‑इजरायल संघर्ष अब और तेज हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का सहारा लिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर दिख रहा है। इसी बीच नेपाल में आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है, जहां शुरुआती रुझानों में युवा नेतृत्वों और नए दलों को बेहतर समर्थन मिलता दिख रहा है, जो पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है।
जनता दल (यू) के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से फैसले पर दोबार विचार का आग्रह किया
नीतीश कुमार के समर्थकों ने जेडी(यू) ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर अपने नेता से फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था।
नागालैंड का गवर्नर बनाए जाने पर नंद किशोर यादव ने जताया आभार
नागालैंड का गवर्नर बनाए जाने पर बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर नंद किशोर यादव ने कहा, "मैं भारत के राष्ट्रपति और PM मोदी को मुझे एक अहम जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं... मैं संविधान के दायरे में नागालैंड के विकास में अपनी भूमिका निभाऊंगा...।"
कांग्रेस ने तेल खरीदने की छूट को ''अमेरिकी ब्लैकमेल'' बताया, मोदी सरकार पर साधा निशाना
अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट दी, यह ब्लैकमेल कब तक चलेगा: कांग्रेस नयी दिल्ली, छह मार्च (भाषा) कांग्रेस ने ''अमेरिकी वित्त विभाग की भारतीय रिफाइनरियों को रूस से फौरी तौर पर तेल खरीदने की अस्थायी छूट दिए जाने की घोषणा'' को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ''अमेरिकी ब्लैकमेल'' कब तक चलता रहेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''ट्रंप का नया खेल, दिल्ली के दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा यह अमेरिकी ब्लैकमेल।''
दिल्ली सरकार 50 एकड़ के कचरा डंपिंग ग्राउंड को अटल मेमोरियल गार्डन में बदलेगी
दिल्ली सरकार की योजना नजफगढ़ नाले के किनारे स्थित 50 एकड़ के कचरा डंपिंग ग्राउंड को 'अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल' उद्यान में परिवर्तित करने की है, जिसमें पैदल मार्ग, एक एम्फीथिएटर, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक बैडमिंटन कोर्ट होगा। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसी) की योजना के अनुसार, इस परियोजना के तहत पूर्व प्रधानमंत्री की 12 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, साथ ही इसके आसपास फव्वारे और व्यापक हरियाली भी लगाई जाएगी।