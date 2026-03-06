आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 6 मार्च 2026, बिहार में राजनीतिक हलचल LIVE Updates: बिहार में फिलहाल राजनीति का माहौल बेहद गरम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिससे राजनीति में नई हलचल पैदा हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम पांच बजे पार्टी सांसदों-विधायकों की अपने आवास पर बैठक बुलाई है। इस अहम बैठक में कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। इस कदम के बाद विपक्षी दलों के साथ ही कुछ सहयोगी पार्टियों ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि इससे भाजपा के साथ सत्ता संतुलन को मजबूत करने की कोशिश नजर आती है। जदयू के भीतर शक्ति संतुलन और भविष्य की सत्ता संरचना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बने नए समीकरणों का हिस्सा है और आने वाले महीनों में बिहार में नेतृत्व और गठबंधन को लेकर बड़े राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल सकते हैं।

दूसरी तरफ, विदेश और पड़ोसी देशों की स्थिति भी राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों में उभर रही है। मध्य पूर्व में ईरान‑इजरायल संघर्ष अब और तेज हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का सहारा लिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर दिख रहा है। इसी बीच नेपाल में आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है, जहां शुरुआती रुझानों में युवा नेतृत्वों और नए दलों को बेहतर समर्थन मिलता दिख रहा है, जो पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है।

Live Updates