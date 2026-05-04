आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 4 मई Election Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के अलावा पुडुचेरी में सुबह आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में जहां मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है तो वहीं असम में बीजेपी और कांग्रेस सत्ता के लिए आसने-सामने हैं। तमिलनाडु में मुख्य लड़ाई डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच है। यहां नजरें अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के प्रदर्शन पर भी रहेगी।
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इन सबसे अलग केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। बीते दिनों इन सभी राज्यों को लेकर कई एग्जिट पोल्स जारी किए, जिनमें अनुमान तकरीबन मिले-जुले रहे। इन सभी राज्यों में सरकार कौन बनाएगा, यह दोपहर तक स्पष्ट होने की उम्मीद है।चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम सहित देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता डॉट कॉम के साथ…
आज की ताजा खबर LIVE: यहां जानिए देश और दुनिया की बड़ी खबरें लाइव
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पश्चिम बंगाल कौन जीतेगा?
पश्चिम बंगाल को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान जताया गया है। दो एग्जिट पोल्स में टीएमसी की जीत की भविष्यवाणी की गई है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु में सुरक्षा व्यस्था सख्त
वोटों की गिनती से पहले तमिलनाडु में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हैं।
आज की ताजा खबर LIVE: कौन जीतेगा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव?
तमिलनाडु में इस बार किसकी सरकार बनेगी, यह आज दोपहर बारह बजे तक स्पष्ट होने की उम्मीद है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले गए थे।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: केरल की 140 सीटों के नतीजे आज
केरल विधानसभा चुनाव भी आज घोषित किए जाएंगे। राज्य की 140 विधानसभा सीटों पर नौ अप्रैल को वोट डाले गए थे।
आज की ताजा खबर LIVE: असम के सभी सीटों के नतीजों आज
असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। राज्य में नौ अप्रैल को वोट डाले गए थे।
आज की ताजा खबर LIVE: पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के परिणाम आएंगे।
अन्य सभी रिजल्ट के आज घोषित किए जाएंगे।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: आज आएंगे चुनाव परिणाम
चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी के आज चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतों की गिनती आठ बजे शुरू होगी।