आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 4 मई Election Result 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के अलावा पुडुचेरी में सुबह आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में जहां मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है तो वहीं असम में बीजेपी और कांग्रेस सत्ता के लिए आसने-सामने हैं। तमिलनाडु में मुख्य लड़ाई डीएमके गठबंधन और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच है। यहां नजरें अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के प्रदर्शन पर भी रहेगी।

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ के बीच बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इन सबसे अलग केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। बीते दिनों इन सभी राज्यों को लेकर कई एग्जिट पोल्स जारी किए, जिनमें अनुमान तकरीबन मिले-जुले रहे। इन सभी राज्यों में सरकार कौन बनाएगा, यह दोपहर तक स्पष्ट होने की उम्मीद है।चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम सहित देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता डॉट कॉम के साथ…

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