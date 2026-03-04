आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 4 मार्च 2026, देशभर में होली की उमंग LIVE Updates: आज होली पर देशभर में रंगोत्सव की धूम है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में होली पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राधा-कृष्ण की अलौकिक प्रेम परंपरा और अनोखी होली के लिए मशहूर ब्रज मंडल, जिसमें मथुरा, वृंदावन और आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ शामिल हैं, इस बार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। 45 लाख से ज्यादा लोग ब्रज की होली के अलग-अलग उत्सवों में शामिल हो चुके हैं। भीड़ के बीच शांति बनाए रखने के लिए पुलिस भी सख्त नजर आई। गोवर्धन और मगोर्रा थाना क्षेत्रों में महिलाओं पर जबरन गुलाल फेंकने और हुड़दंग करने के आरोप में 24 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के मुताबिक, लगातार बढ़ती भीड़ के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।

राजधानी दिल्ली में इस बार होली पर शराब की दुकानें खुली हैं, क्योंकि सरकार ने त्योहार को ‘ड्राई डे’ सूची से बाहर रखा है। दिल्ली-एनसीआर में हुड़दंगियों पर नियंत्रण के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। जगह-जगह दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। कई राज्यों—दिल्ली, यूपी, बिहार, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश—में बैंक और स्कूल आज बंद हैं, जबकि शेयर बाजार 3 मार्च की छुट्टी के बाद 4 मार्च को सामान्य रूप से खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी होली के चलते दोपहर तक सीमित रहीं। मौसम की बात करें तो कुछ इलाकों में बादल या हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि कई जगह गर्मी का असर बना हुआ है। त्योहार के बीच सोने-चांदी की कीमतों में भी हल्का उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इजरायल और ईरान में तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात असामान्य बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है।

Live Updates