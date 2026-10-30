Aaj ki Taaja Khabar 30 October, Breaking Hindi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने बनासकांठा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी के साथ में रोड शो किया। इसके अलावा पीएम बनासकांठा के भिलडी में 14000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की जाएगी, जिसकी राशि लगभग 19000 करोड़ रुपये है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ मनाया जाएगा।
जामिया में छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने छात्रों के कई हफ्तों के विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद, लगभग दो दशकों के अंतराल पर छात्र संघ को बहाल करने और चुनाव कराने पर सहमति जताई है। देर रात जारी एक आदेश में विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव के लिए समय-सीमा तय कर दी है। साथ ही, यह निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र (जिसके 15 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है) के शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएं। प्रशासन ने आंदोलन से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, निष्कासन और कैंपस में प्रवेश पर लगी रोक को भी वापस लेने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद पूरे कैंपस में जश्न का माहौल बन गया, 1000 से अधिक छात्र एक विजय मार्च में शामिल हुए और भूख हड़ताल कर रहे पांच छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया।
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रेलवे ने बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में 94 संरचनाओं को गिराने का काम शुरू किया
रेलवे ने बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में बची हुई 94 संरचनाओं को गिराने का काम शुरू कर दिया है। यह ध्वस्तीकरण अभियान बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के तहत चलाया जा रहा है और मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है
केंद्रीय गृह मंत्री से मार्गदर्शन मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात - भूपेंद्र चौधरी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं, "यह उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और केंद्रीय गृह मंत्री से मार्गदर्शन मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।"
हमारी टीमें NDRF और अन्य एजेंसियों के लगातार संपर्क में - हिमंता बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया - "हम भूटान में ग्लेशियल झील के फटने से धूबरी और कोकराझार के संवेदनशील राजस्व क्षेत्रों पर पड़ने वाले संभावित असर पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमारी टीमें NDRF और अन्य एजेंसियों के लगातार संपर्क में हैं और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लोगों से अपील है कि वे सतर्क रहें, आधिकारिक अपडेट पर ध्यान दें और स्थानीय अधिकारियों का सहयोग करें।"
अब जवाबदेही से भागने के उनके दिन लद गए हैं- चरण दास
1 नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की मेगा रैली के बारे में, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉ. चरण दास महंत कहते हैं, "छत्तीसगढ़ से लोग वहां जा रहे हैं। कुछ लोग पहले ही निकल चुके हैं, जबकि बाकी लोग जल्द ही रवाना होंगे।" वे आगे कहते हैं, "BJP हमेशा बहाने बनाती है; वे लगातार बचने के रास्ते तलाशते रहते हैं, लेकिन अब जवाबदेही से भागने के उनके दिन लद गए हैं। हम वहां व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि उन्हें फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। उनकी योजना हमारे लोगों को रोकने, बसों को मंजिल तक पहुंचने से रोकने और ट्रेनों को बाधित करने की है। साफ है कि वे अपनी साख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।"
पीएम मोदी ने किया रोड शो
पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के साथ बनासकांठा में रोड शो किया।