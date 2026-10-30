Aaj ki Taaja Khabar 30 October, Breaking Hindi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने बनासकांठा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी के साथ में रोड शो किया। इसके अलावा पीएम बनासकांठा के भिलडी में 14000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की जाएगी, जिसकी राशि लगभग 19000 करोड़ रुपये है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ मनाया जाएगा।

जामिया में छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने छात्रों के कई हफ्तों के विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद, लगभग दो दशकों के अंतराल पर छात्र संघ को बहाल करने और चुनाव कराने पर सहमति जताई है। देर रात जारी एक आदेश में विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव के लिए समय-सीमा तय कर दी है। साथ ही, यह निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र (जिसके 15 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है) के शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएं। प्रशासन ने आंदोलन से जुड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, निष्कासन और कैंपस में प्रवेश पर लगी रोक को भी वापस लेने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद पूरे कैंपस में जश्न का माहौल बन गया, 1000 से अधिक छात्र एक विजय मार्च में शामिल हुए और भूख हड़ताल कर रहे पांच छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया।

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