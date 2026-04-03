असम के जोरहाट में एक रोड शो के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बहुत कुछ आने वाला है। UCC आने वाला है, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट आने वाला है, लव जिहाद के खिलाफ बिल आने वाला है।

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हिंसा के असली आरोपी फरार हो गए जबकि NIA निर्दोष स्थानीय लोगों को पकड़कर परेशान कर रहा है।

मालदा के मानिकचक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद ‘विचाराधीन’ मामलों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों के पास जाने के बजाय मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए नामों को दोबारा शामिल कराने के लिए न्यायाधिकरणों में आवेदन करें।

उन्होंने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के संदर्भ में कहा, ”दो सांप्रदायिक दलों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया और भाग निकले। अब एनआईए स्थानीय युवाओं को परेशान कर रही है। जांच के नाम पर करीब 50 निर्दोष लोगों को उठा लिया गया है।”

नासिक में कुएं में गिरी कार, नौ की मौत

महाराष्ट्र के नासिक में बीती रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था, तभी अचानक ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार कुएं में जा गिरी। ढ़िंढोरी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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