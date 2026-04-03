असम के जोरहाट में एक रोड शो के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बहुत कुछ आने वाला है। UCC आने वाला है, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट आने वाला है, लव जिहाद के खिलाफ बिल आने वाला है।

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हिंसा के असली आरोपी फरार हो गए जबकि NIA निर्दोष स्थानीय लोगों को पकड़कर परेशान कर रहा है।

मालदा के मानिकचक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद ‘विचाराधीन’ मामलों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों के पास जाने के बजाय मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए नामों को दोबारा शामिल कराने के लिए न्यायाधिकरणों में आवेदन करें।

उन्होंने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के संदर्भ में कहा, ”दो सांप्रदायिक दलों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया और भाग निकले। अब एनआईए स्थानीय युवाओं को परेशान कर रही है। जांच के नाम पर करीब 50 निर्दोष लोगों को उठा लिया गया है।” 

नासिक में कुएं में गिरी कार, नौ की मौत

महाराष्ट्र के नासिक में बीती रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था, तभी अचानक ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार कुएं में जा गिरी। ढ़िंढोरी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

Live Updates
23:11 (IST) 4 Apr 2026

UCC, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट और लव जिहाद के खिलाफ बिल आने वाला है- हिमंत बिस्वा सरमा

असम के जोरहाट में एक रोड शो के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बहुत कुछ आने वाला है। UCC आने वाला है, इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट आने वाला है, लव जिहाद के खिलाफ बिल आने वाला है।

18:50 (IST) 4 Apr 2026

‘दुखी हूं मेसी को अपमान झेलना पड़ा’, लिएंडर पेस के निशाने पर टीएमसी, बोले- बंगाल में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी

टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रहे लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 4 अप्रैल 2026 को लिएंडर पेस ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी के GOAT टूर को संभालने के तरीके के लिए बंगाल की TMC सरकार की आलोचना की। लिएंडर पेस ने कहा कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, वह दुखद और बेइज्जती भरा था। लिएंडर पेस ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा दूसरे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।

https://www.jansatta.com/national/bjp-leader-leander-paes-slams-tmc-says-bengal-lacks-sports-infrastructure-sad-messi-had-to-endure-the-humiliation/4474394/?ref=hometopblock_hp

18:49 (IST) 4 Apr 2026

‘घायल हूं, इसीलिए घातक हूं’, राघव चड्ढा ने फिर जारी किया वीडियो, AAP के तीन आरोपों का दिया जवाब

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने फिर से एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। जिसमें एक जैसी भाषा, एक जैसी बातें और एक जैसे आरोप हैं। उन्होंने कहा कि एक कोई संयोग नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, फिर लगा एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो कहीं लोग मान न लें। इसलिए मैंने सोचा जवाब दूं।

https://www.jansatta.com/national/raghav-chadha-releases-another-video-responds-to-aap-three-allegations/4474103/?ref=hometopblock_hp

18:49 (IST) 4 Apr 2026

‘गल्फ कंट्री को नाराज करने वाले बयान दे रही कांग्रेस’, पीएम मोदी बोले- चुनाव आते-जाते रहेंगे, भारतीयों की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोपरि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस नेताओं पर खतरनाक बयानबाजी करके मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीयों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया। चुनाव वाले केरलम राज्य के तिरुवल्ला में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देश अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच भारत को अपना दुश्मन मानें।

https://www.jansatta.com/national/pm-modi-slams-congress-for-endangering-indians-in-gulf/4474405/?ref=hometopblock_hp

17:44 (IST) 4 Apr 2026

कांग्रेस, UDF-LDF का हर चीज़ में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्ला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस, UDF-LDF का हर चीज़ में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है। जब हम CAA लाए तो इन्होंने इतना झूठ बोला, आज CAA लागू हुआ देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। केरल फाइल्स फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है, कश्मीर फाइल्स आई तो बोलने लगे झूठ है, धुरंधर फिल्म है तो बोलने लगे झूठ है... इन दिनों FCRA, UCC को लेकर भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है..."

17:43 (IST) 4 Apr 2026

जमीन पर रहकर लड़ाई लड़नी होगी- कांग्रेस नेता राशिद अल्वी

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, "चूंकि बंगाल में कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी इसलिए ममता बनर्जी इस तरह की बातें कर रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ वे विरोध करें, या कांग्रेस विरोध करे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर सारा विपक्ष भी एकजुट होकर चुनाव आयोग के पास विरोध करने जाए तब भी कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी से मैं कहना चाहूंगा कि उनकी हम इज्ज़त करते हैं, ज़मीन पर रहकर हमने लड़ाई लड़नी होगी फिर चाहे वह चुनाव आयोग से हो या भाजपा से..."

15:36 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बिहार महान विचारों की भूमि है जहां बुद्ध और गांधी को जीवन का उद्देश्य मिला- राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को बिहार को ''महान विचारों की भूमि'' बताया और कहा कि यहां गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्वों ने ज्ञान प्राप्त किया एवं जीवन का उद्देश्य पाया।

पूर्वी चंपारण जिले में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में भारत ने उल्लेखनीय विकास देखा है। उन्होंने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था और गांधीजी को अपनी सच्ची 'कर्मभूमि' चंपारण की इसी भूमि पर मिली थी।''

15:35 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: एनआईए स्थानीय लोगों को परेशान कर रही - ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हिंसा के असली आरोपी फरार हो गए जबकि NIA निर्दोष स्थानीय लोगों को पकड़कर परेशान कर रहा है।

15:31 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बीकानेर का नमकीन निर्यात प्रभावित

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब बीकानेर इलाके के निर्यातकों पर भी पड़ने लगा है। व्यापारियों को इस संघर्ष के कारण खाड़ी और यूरोपीय देशों में भुजिया, पापड़ और मसालों जैसा सामान भेजने में भारी रुकावट आ रही है।

बीकानेर अपने नमकीन उत्पादों के लिए विख्यात है और यहां से खाड़ी व यूरोप के देशों में बड़ी मात्रा में नमकीन, मसाले और दूसरे सामान निर्यात होते हैं। हालांकि निर्यातकों ने बताया कि युद्ध की वजह से सामान भेजने में देरी हो रही है। साथ ही माल ढुलाई की लागत बढ़ी है तो कंटेनरों की कमी है। इसका असर निर्यात व आयात दोनों पर दिखने लगा है।

15:30 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: ट्रेन में बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति के साथ मौजूद महिला की तलाश जारी

असम के लखीमपुर जिले में एक ट्रेन के भीतर अपनी छह वर्षीय बेटी का सिर काटने वाले आरोपी व्यक्ति के साथ यात्रा कर रही अज्ञात महिला की तलाश की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी व्यक्ति को सिलनीबारी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। बच्ची का शव ट्रेन के डिब्बे से बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी गोगामुख क्षेत्र का रहने वाला है।

15:00 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: टीएमसी ने 29 सीटों के लिए चुनाव समितियों की घोषणा की

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को छह जिलों के 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव समितियों की घोषणा की। पार्टी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के पांशकुड़ा पूर्व, मोयना, नंदकुमार, महिषादल और हल्दिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए समितियों के नामों का ऐलान किया है।

तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर 24 परगना जिले में हरोआ, मीनाखां, संदेशखलि, बशीरहाट दक्षिण, बशीरहाट उत्तर और हिंगलगंज के लिए समितियां बनाई हैं। वहीं, मालदा जिले में हबीबपुर, गजोले, हरिश्चंद्रपुर, रतुआ, मानिकचक, मालदा, इंग्लिशबाजार, मोथाबाड़ी और सुजापुर के लिए चुनाव समितियां गठित की गई हैं।

इसके अलावा, हावड़ा के शिवपुर और पुरुलिया जिले के बंदवान, बलरामपुर, बाघमुंडी, जयपुर, मानबाजार, काशीपुर, पारा और रघुनाथपुर के लिए भी समितियों का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना चार मई को होगी।

14:55 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं- राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा - मेरे खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाया गया; आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के बहिर्गमन में शामिल न होने का आरोप सरासर झूठ हैं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने मुझसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा, कई सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

14:51 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राजग असम में भारी जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखेगा- नितिन नवीन

नितिन नवीन ने श्रीभूमि में एक चुनावी रैली में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने असम की बराक घाटी को वोट बैंक की राजनीति का केंद्र बना दिया था। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर थी, सरकारें स्थानीय लोगों के बजाय घुसपैठियों को लेकर ज्यादा चिंता दिखाती थीं।

उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को सजा देकर सत्ता से बेदखल कर दिया, विकास के स्पष्ट दृष्टिकोण वाली राजग सरकार को सत्ता में बैठाया। भाजपा नीत राजग असम में भारी जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखेगा।

13:41 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वह मालदा में बैठक करें- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में कहा कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वह मालदा में बैठक करें और उन लोगों से बात करें जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

13:02 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पुडुचेरी के लिए राज्य का दर्जा चाहते हैं विजय

टीवीके प्रमुख विजय ने कहा कि केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद न तो कांग्रेस और न ही भाजपा पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दे सकी। उन्होंने कहा कि टीवीके पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। विजय ने कहा कि तमिलनाडु की तरह पुडुचेरी में भी द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन ने लोगों को 'भ्रमित' किया है।

12:36 (IST) 4 Apr 2026

भारत वैश्विक संकट के बीच मजबूती से उभरा- जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने आईआईएम रायपुर में कहा ने कहा कि भारत वैश्विक संकट के बीच मजबूती से उभरा और इसका डटकर मुकाबला किया। हमने घरेलू और बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों का काफी हद तक सफलतापूर्वक सामना किया। वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और देशों की ताकत व प्रभाव में साफ तौर पर बदलाव नजर आ रहा है।

12:24 (IST) 4 Apr 2026

वाम मोर्चे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में 'वामपंथ' जैसा कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले करने वालों से केरल के मुख्यमंत्री के संबंध हैं।

11:57 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम से लोग परेशान

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में एक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहे कुछ छात्रों ने कहा कि अभी पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बाइक से आना-जाना सबसे सस्ता पड़ता है लेकिन जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमें शो-पीस के रूप में घर पर रखनी पड़ेंगी।

https://twitter.com/ANI/status/2040308554998112338

11:52 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 'काशी कोतवाल' और बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह बाबा विश्वनाथ व 'काशी कोतवाल' काल भैरव का दर्शन-पूजन किया। एक आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद वहां से निकलकर आसपास के दुकानदारों और बच्चों से संवाद किया और उनका कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया।

11:48 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: क्या मोदी यह स्वीकार करेंगे कि वह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं?- स्टालिन

नागरकोइल में एक रैली में द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिलनाडु के मछुआरों की रक्षा करने में विफल रही है। मछुआरों पर हमलों का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने चुनावी रैली में पूछा, ''क्या मोदी यह स्वीकार करेंगे कि वह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं?''

स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिलनाडु के मछुआरों की परवाह नहीं करती जबकि वे भारतीय मछुआरे हैं, यही कारण है कि श्रीलंका की ओर से मछुआरों पर हमले किए जा रहे हैं।

मोदी सरकार की विदेश नीति को विफल करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि भारत का प्रभाव छोटे पड़ोसी देशों के बीच भी न के बराबर रह गया है।

इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाई संगठनों को निशाना बनाता है। स्टालिन ने नागरकोइल में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर एफसीआरए संशोधन विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है।

11:18 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: अधीर रंजन ने लगाया टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया

मुर्शिदाबाद के बहरामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनपर प्रचार के दौरान हमला किया।

https://twitter.com/ANI/status/2040296277947339179

10:58 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: लावारिस टेंपो से 6.6 लाख रुके प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद बरामद

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक लावारिस टेंपो से 6.6 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। एक गुप्त सूचना के आधार पर, मिरा भाईंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस की एक टीम को 31 मार्च को नवघर पुलिस थाना क्षेत्र में एक टेंपो सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला। उसने बताया कि वाहन से 6.6 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात चालक और टेंपो के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

10:50 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पुलिस मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने बताया कि हत्या और चोरी के कई मामलों में कुख्यात अपराधी को पुलिस के साथ कुछ देर की गोलीबारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद सलीम उर्फ ​​गंजा ने विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि उसे काबू में कर गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और चोरी समेत करीब 75 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।

10:37 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: जयपुर में टॉरेंट गैस ने बढ़ाए सीएनजी के दाम

टॉरेंट गैस ने जयपुर में सीएनजी के दाम में ढाई रुपये प्रति किलो का इजाफा किया है। स्थानीय लोगों ने सीएनजी के दाम बढ़ने पर चिंता जताई है। बढ़े हुए दाम पर ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि इससे उनका मार्जिन कम होगा, जिस वजह से उन्हें न्यूनतम मजदूरी कमाने के लिए ज्यादा घंटों तक काम करने पर मजबूर होना होगा।

https://twitter.com/PTI_News/status/2040277869994336353

10:24 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राघव चड्ढा ने कुछ गलत नहीं किया- उदित राज

कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने शनिवार को कहा कि AAP ने जनता को धोखा दिया, लूटा और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की, फिर भी उनके खिलाफ कोई भी आरोप कभी साबित नहीं हुआ। उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए था। अब वे शिकायत कर रहे हैं कि राघव चड्ढा उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने कुछ भी गलत नहीं किया; बल्कि, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, और दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए।

10:22 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भारतवंशी रिनी संपत वाशिंगटन डीसी की मेयर बनने की दौड़ में शामिल

तमिलनाडु में जन्मीं रिनी संपत वाशिंगटन डीसी के मेयर पद के चुनाव में हिस्सा लेने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बन गई हैं। संपत सात साल की उम्र में अमेरिका आ गईं और एक दशक से अधिक समय से वाशिंगटन डीसी में रह रही हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी की 31 वर्षीय सरकारी अनुबंधक का चुनाव अभियान 'बुनियादी चीजों को ठीक करो' के विषय और 'एक नए डीसी' के वादे पर आधारित है। संपत ने अपनी चुनावी वेबसाइट पर कहा, ''मैं कोई नेता नहीं हूं। मेरा किसी विशेष हित समूह से कोई संबंध नहीं है। अब समय आ गया है कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे शहर की बुनियादी सेवाओं को सुधारने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करे।'' 

09:49 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: केदारनाथ में भारी बर्फबारी

केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे केदारनाथ नगर को बर्फ की एक मोटी चादर से ढक दिया है। मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, ऐसे में यह भारी बर्फबारी आगामी तीर्थयात्रा की तैयारियों पर सीधा असर डाल रही है।

https://twitter.com/ANI/status/2040281390986768766

09:43 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE:ईरान ने दो अमेरिकी विमानों को मार गिराया

ईरान ने शुक्रवार को अलग-अलग हमलों में दो अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया, जिसमें एक सैन्यकर्मी को बचा लिया गया और कम से कम एक अब भी लापता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल द्वारा पांच सप्ताह पहले शुरू किए गए युद्ध के दौरान यह पहली बार है जब संघर्ष में अमेरिकी विमानों को गिराया गया। इससे दो दिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका ने ''ईरान को हरा दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है और हम अपने काम को बहुत तेजी से पूरा करने जा रहे हैं।''

09:42 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी केरल में करेंगे रोड शो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को केरल के तिरुवल्ला में एक जनसभा में शामिल होंगे और तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो में भाग लेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब ढाई बजे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से कोट्टायम जिले के चांगनास्सेरी एनएसएस कॉलेज मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां उनके अपराह्न तीन बजे उतरने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, वहां से वह सड़क मार्ग से तिरुवल्ला स्टेडियम में एक जनसभा में शामिल होने के लिए जाएंगे, जहां पार्टी के नेताओं और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से राजग के उम्मीदवारों के उपस्थित रहने की उम्मीद है।

09:17 (IST) 4 Apr 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: नासिक में कुएं में गिरी कार, नौ की मौत

महाराष्ट्र के नासिक जिले के शिवाजी नगर में बीती रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई।

https://twitter.com/ANI/status/2040259987457613963