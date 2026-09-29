Aaj ki Taaja Khabar 29 September 2026: कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में चुनाव आयोग में मतभेद को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में सुधार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐतिहासिक शाही मस्जिद के पास भारी पुलिस बल तैनात है और रात भर चले तनाव के बाद स्थानीय बाजार बंद हैं।
उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। अब दिव्या मित्तल ने खुलासा किया है कि वह राजनीति में आएंगी। हालांकि दिव्या मित्तल ने दावा किया कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी बल्कि आम लोगों के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक मंच खड़ा करेंगी, जिसका आधार जनता के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक नींव को खोखला कर दिया
CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- मोदी सरकार ने हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई मजबूत लोकतांत्रिक नींव को व्यवस्थित रूप से खोखला कर दिया है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के ठिकानों पर ईडी रेड
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और अन्य लोगों के परिसरों पर धन शोधन की जांच के तहत छापेमारी की। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह छापेमारी दुर्गा पूजा पूर्वावलोकन शो आयोजित करने वाले एक संगठन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में 15 परिसरों में की गई।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भाजपा की नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार हसिरानी रथ को राहत
कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा की नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार हसिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र की विसंगति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया।
शाही मस्जिद के पास भारी पुलिस बल तैनात
मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐतिहासिक शाही मस्जिद के पास भारी पुलिस बल तैनात है और रात भर चले तनाव के बाद स्थानीय बाजार बंद हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राजनीति में आएंगी दिव्या मित्तल
उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। अब दिव्या मित्तल ने खुलासा किया है कि वह राजनीति में आएंगी। हालांकि दिव्या मित्तल ने दावा किया कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी बल्कि आम लोगों के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक मंच खड़ा करेंगी, जिसका आधार जनता के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: चुनाव आयोग में मतभेद पर क्या करेगी कांग्रेस?
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में चुनाव आयोग में मतभेद को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में सुधार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी।