Aaj ki Taaja Khabar 29 September 2026: कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में चुनाव आयोग में मतभेद को लेकर इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में सुधार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आगे की कार्यवाही पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐतिहासिक शाही मस्जिद के पास भारी पुलिस बल तैनात है और रात भर चले तनाव के बाद स्थानीय बाजार बंद हैं।

उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। अब दिव्या मित्तल ने खुलासा किया है कि वह राजनीति में आएंगी। हालांकि दिव्या मित्तल ने दावा किया कि वह किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी बल्कि आम लोगों के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक मंच खड़ा करेंगी, जिसका आधार जनता के सवाल और उनकी समस्याओं का समाधान होगा।

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