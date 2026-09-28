Aaj ki Taaja Khabar 28 September 2026: मौसम विभाग ने आज देश के 18 राज्यों में आंधी-बिजली के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं।

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