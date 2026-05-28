आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज लाइव, 28-29 मई 2026 LIVE : कर्नाटक में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य कैबिनेट के सदस्यों के साथ नाश्ते पर हुई बैठक के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम को लेकर उन्होंने एआईसीसी के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के साथ भी विस्तार से चर्चा की है। वहीं, कांग्रेस के भीतर एक गुट ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के चयन के लिए कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई जाए। इस संभावित बैठक को लेकर सियासी समीकरण और तेज हो गए हैं, क्योंकि उत्तराधिकार की दौड़ में उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार की दावेदारी पर असर पड़ सकता है, जबकि माना जा रहा है कि सिद्धारमैया खेमे से गृह मंत्री जी. परमेश्वरा को समर्थन मिल सकता है।

देश के अन्य हिस्सों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर कई राज्यों में सरकारी अवकाश रहने के कारण बैंक और दफ्तर बंद आज हैं। इसके साथ ही दिल्ली समेत कई शहरों में भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के कारण कटौती और ऊर्जा दबाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और 28 मई के बाद राहत मिलने की संभावना जताई गई है। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने 2025-26 में देश के खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड लगभग 376 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान जारी किया है, जबकि रक्षा क्षेत्र में भारत ने अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने के लिए पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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