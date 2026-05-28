आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज लाइव, 28-29 मई 2026 LIVE : कर्नाटक में राजनीतिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य कैबिनेट के सदस्यों के साथ नाश्ते पर हुई बैठक के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम को लेकर उन्होंने एआईसीसी के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के साथ भी विस्तार से चर्चा की है। वहीं, कांग्रेस के भीतर एक गुट ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के चयन के लिए कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक बुलाई जाए। इस संभावित बैठक को लेकर सियासी समीकरण और तेज हो गए हैं, क्योंकि उत्तराधिकार की दौड़ में उपमुख्यमंत्री डी शिवकुमार की दावेदारी पर असर पड़ सकता है, जबकि माना जा रहा है कि सिद्धारमैया खेमे से गृह मंत्री जी. परमेश्वरा को समर्थन मिल सकता है।
देश के अन्य हिस्सों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर कई राज्यों में सरकारी अवकाश रहने के कारण बैंक और दफ्तर बंद आज हैं। इसके साथ ही दिल्ली समेत कई शहरों में भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के कारण कटौती और ऊर्जा दबाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है और 28 मई के बाद राहत मिलने की संभावना जताई गई है। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने 2025-26 में देश के खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड लगभग 376 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान जारी किया है, जबकि रक्षा क्षेत्र में भारत ने अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने के लिए पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
झारखंड में अगले पांच दिनों में पारा गिरने की संभावना
झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अगले पांच दिनों में लू की स्थिति से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के गड्ढों के नीचे बर्फ होने के पुख्ता संकेत - अध्ययन
एक नए अध्ययन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ सबसे ठंडे गड्ढों (क्रेटर) के नीचे बर्फ मौजूद होने के मजबूत संकेत मिलने का दावा किया गया है। अध्ययन में ''डबल शैडोड क्रेटर्स'' पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, जो चंद्रमा के स्थायी रूप से छायायुक्त क्षेत्रों (पीएसआर) के भीतर स्थित विशेष प्रकार के गड्ढे हैं।
शुभेंदु अधिकारी मायापुर में इस्कॉन मुख्यालय पहुंचे
श्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बृहस्पतिवार सुबह इस्कॉन मुख्यालय का दौरा करने और वहां के साधु-संतों से मिलने के लिए मायापुर रवाना हुए। शुभेंदु के दौरे से पहले मायापुर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' से सम्मानित किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' प्रदान किया। सिक्किम अब यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' को 'निशान' के नाम से भी जाना जाता है।
तृणमूल सांसद ककोली घोष दस्तीदार ने सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ लोस अध्यक्ष से की शिकायत
तृणमूल कांग्रेस सांसद ककोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के भीतर अपशब्द कहने और महिला सांसदों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया है। यह शिकायत विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बढ़ती तनानती के बीच आई है, जहां असंतोष और आंतरिक टकराव खुलकर सामने आने लगा है। अध्यक्ष को लिखे पत्र में काकोली ने औपचारिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति मांगी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
हर्ष मल्होत्रा दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हर्ष मल्होत्रा का मनोनयन किया गया है। वह सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं।
कांग्रेस विधायक अल्लमप्रभु पाटिल (Allamprabhu Patil) कहते हैं, "...हम आलाकमान के फैसलों का पालन करते हैं... सभी विधायक आलाकमान के निर्देशों का पालन करते हैं...।"
महाराष्ट्र की परंपरा बलिदान और वीरता की पहचान: संजय राउत
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने कहा कि जो लोग “बलिदान” की बात कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कई जगहों और परंपराओं में बलिदान दिए जाते रहे हैं, जैसे कामाख्या मंदिर में भी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की परंपरा और इतिहास बहादुरी से जुड़ा है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है और यहां के लोग खुद को मराठा और क्षत्रिय मानते हैं। उनका मतलब था कि यहां के लोग देश और राज्य की रक्षा के लिए किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके अनुसार, अगर लोग अपने कर्तव्यों के लिए तैयार नहीं होंगे, तो देश और महाराष्ट्र की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा।
कर्नाटक सीएम विवाद का असर कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ राज्य की चुनावी राजनीति पर भी पड़ेगा : पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई
कर्नाटक के सीएम पद को लेकर चल रहे विवाद पर बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम बसवराज एस. बोम्मई ने कहा, "...इसका असर कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ कर्नाटक की चुनावी राजनीति पर भी पड़ेगा। खासकर पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस के खिलाफ हो जाएंगे, और यह कांग्रेस पार्टी—विशेष रूप से राहुल गांधी - द्वारा पिछड़े वर्गों के साथ किया गया विश्वासघात है। वह OBC के लिए प्रचार करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही एक OBC मुख्यमंत्री को हटा दिया। पिछड़े वर्ग के लिए उनके 'मगरमच्छ के आंसू' (दिखावटी सहानुभूति) अब बेनकाब हो गए हैं... वे निराश हैं और बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं; उनका कहना है कि वे 2028 के अगले आम चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएंगे...।"