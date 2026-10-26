Aaj ki Taaja Khabar 26 October, Breaking Hindi News: भारतीय जनता पार्टी सोमवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। यह विरोध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी के पिता के बारे में की गई टिप्पणी के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी पर लगातार निजी हमले करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से लगातार चुनाव हारने के कारण पार्टी के भीतर पनपी हताशा ही इसका कारण है। शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी या उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है।

राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश होंगे: राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सुल्तानपुर में MP/MLA कोर्ट में आज पेश होंगे। आठ साल पुराने इस मानहानि मामले में कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। राहुल गांधी के बचाव पक्ष के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, “राहुल गांधी से जुड़े मामले में MP-MLA कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। राहुल गांधी दोपहर 12:00 बजे अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए कोर्ट में पेश होंगे और उसी समय फैसला सुनाया जाएगा।”

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