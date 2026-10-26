Aaj ki Taaja Khabar 26 October, Breaking Hindi News: भारतीय जनता पार्टी सोमवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। यह विरोध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी के पिता के बारे में की गई टिप्पणी के खिलाफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी पर लगातार निजी हमले करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से लगातार चुनाव हारने के कारण पार्टी के भीतर पनपी हताशा ही इसका कारण है। शाह ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी या उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है।
राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश होंगे: राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में सुल्तानपुर में MP/MLA कोर्ट में आज पेश होंगे। आठ साल पुराने इस मानहानि मामले में कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। राहुल गांधी के बचाव पक्ष के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया, “राहुल गांधी से जुड़े मामले में MP-MLA कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। राहुल गांधी दोपहर 12:00 बजे अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए कोर्ट में पेश होंगे और उसी समय फैसला सुनाया जाएगा।”
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क्या वह आरएसएस के इशारे पर यूनिवर्सिटी चलाएगा- इमरान मसूद
जामिया मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं, "बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां एक बदनाम किस्म के इंसान को प्रॉक्टर और रजिस्ट्रार बना दिया गया है। उसकी नियुक्ति गैर-कानूनी है और उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। कश्मीर को लेकर जो नारे लिखे गए हैं, उनके पीछे उसी का हाथ है। कल एक व्यक्ति को आईटीबीपी की फर्जी वर्दी पहने हुए पकड़ा गया, आखिर ये लोग कौन हैं? छात्रों ने उसे पकड़ा क्योंकि प्रशासन एकदम बेकार है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वहां CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन फुटेज कहां है? कोई नहीं बताएगा। और यह आदमी जिसे प्रॉक्टर बनाया गया है, वह चपरासी बनने के लायक भी नहीं है, फिर भी सिर्फ इंद्रेश की चापलूसी करने के लिए उसे रजिस्ट्रार बना दिया गया। क्या वह RSS के इशारे पर यूनिवर्सिटी चलाएगा? इन्होंने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है..."
जनता प्रधानमंत्री से प्यार करती है- रेखा गुप्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं, "मुझे लगता है कि कांग्रेस, उसके नेता और उनके सभी सहयोगी दल इतने हताश हो गए हैं कि उन्होंने सभ्य व्यवहार या शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। वे अपनी हार और इस बात से इतने निराश हैं कि जनता ने उन्हें नकार दिया है, कि यह उनके चेहरों और उनकी भाषा में साफ झलकता है। वे किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं—गालियां देते हैं, बुरा-भला कहते हैं, और यहां तक कि प्रधानमंत्री के दिवंगत माता-पिता को भी निशाना बनाते हैं। जनता प्रधानमंत्री से प्यार करती है। कई राज्यों में लोगों ने बार-बार उन्हें चुनकर वोट दिया है, और उनके विकास कार्य लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आप इसे कैसे मिटाएंगे? इस तरह की गालियां देकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला..."
बिहार के लोगों को अपनी संस्कृति और मूल्यों पर गर्व है- मनोज तिवारी
मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी कहते हैं, "बिहार के लोगों को अपनी संस्कृति और मूल्यों पर गर्व है। फिर भी, इसी बिहार में आकर, वे देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का अपमान करने का काम करते हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"
दानिश अली का विवादित बयान
मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, "जो वोट चोर है, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है, उनके बाप भी जाएंगे और उनकी नाजायज औलादें भी जेल में जाएंगी।"
छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक की टक्कर
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में बस और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत, आठ घायल।
सीएम योगी ने सुनी लोगों की शिकायतें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' किया, जहां उन्होंने जनता की शिकायतों को सुना।
मेरी पार्टी बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी- ओवैसी
ओवैसी ने रविवार को कैराना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी पार्टी बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के साझा मकसद के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं।
राहुल गांधी न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं- प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, "राहुल गांधी न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं। आज अदालत में सुनवाई है, इसलिए वे उसमें शामिल हो रहे हैं।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर वे कहते हैं, "उनके बयान को सही ढंग से पेश नहीं किया गया था।"
हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है- आराधना मिश्रा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' कहती हैं, "वे एक तय पेशी के सिलसिले में सुल्तानपुर जा रहे हैं। वे पहले भी वहां जा चुके हैं, और हमें अपनी न्यायपालिका पर भरोसा है।"
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वे 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसला सुनने के लिए सुल्तानपुर की एक विशेष MP/MLA अदालत में पेश होंगे।