अभिजीत दीपके ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ”हां चुनावों में धांधली हो रही है। लेकिन जब आप धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेते रहते हैं तो आप इन चुनावों को वैधता देते हैं और यह दिखाने में मदद करते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। हो सकता है कि आप इसलिए हर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वोट चोरी हो रहे हों, आपके विधायक और सांसद दूसरी पार्टियों में जा रहे हों और आपकी पार्टियां टूट रही हों तब आप किस तरह के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह राजनीतिक अस्तित्व बचाना नहीं है। आप बस ऐसी व्यवस्था में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं जो जब चाहे आपको कमजोर कर सकती है, आपकी पार्टी को तोड़ सकती है या आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जा सकती है। आप इस तरह कब तक टिक पाएंगे? और आप सिर्फ उन्हीं राज्यों में चुनाव में धांधली की बात नहीं कर सकते जहां आपका राजनीतिक हित जुड़ा हो और बाकी जगहों पर चुप रहें। अगर चुनावों में धांधली हो रही है तो यह मायने रखना चाहिए कि राज्य या प्रभावित होने वाली पार्टी कोई भी हो।"