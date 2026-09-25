Aaj ki Taaja Khabar 25 September 2026: राजस्थान के तीन बड़े शहरों में मेयर का चुनाव आज होगा। राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम के चुने हुए पार्षद आज अपना मेयर चुनेंगे। पार्षदों के लिए दोपहर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। वहीं इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। जयपुर में बीजेपी का मेयर तय माना जा रहा है क्योंकि उसके पास बहुमत से अधिक पार्षद हैं। जबकि जोधपुर में दोनों दल बहुमत से दूर हैं। राजधानी जयपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी ने पूर्व शहर अध्यक्ष और कारोबारी सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने 4 बार की पार्षद सुनीता महावर को मैदान में उतारा है। जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं और मेयर चुनने के लिए 76 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी के पास अपने सिंबल पर जीते 78 पार्षद हैं। वहीं कांग्रेस के 57 पार्षद हैं।
अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में सोचने से पहले देश और लोकतंत्र के बारे में सोचिए- अभिजीत दीपके
सीजेपी के फाउंडर और संयोजक अभिजीत दीपके ने कहा, "आप यह कहते हुए चुनाव नहीं लड़ते रह सकते कि खेल पहले से तय है। चुनाव में आपकी भागीदारी ही इन चुनावों को वैधता देती है। अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में सोचने से पहले देश और लोकतंत्र के बारे में सोचिए। अपना रुख स्पष्ट कीजिए और धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेना बंद कीजिए। जैसे किसी फिक्स मैच में हर कैच नहीं छोड़ा जाता। कुछ कैच पकड़े भी जाते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाया जा सकता है ताकि ऐसा लगे कि मुकाबला बराबरी का था।"
अभिजीत दीपके का बयान
अभिजीत दीपके ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ”हां चुनावों में धांधली हो रही है। लेकिन जब आप धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेते रहते हैं तो आप इन चुनावों को वैधता देते हैं और यह दिखाने में मदद करते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। हो सकता है कि आप इसलिए हर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वोट चोरी हो रहे हों, आपके विधायक और सांसद दूसरी पार्टियों में जा रहे हों और आपकी पार्टियां टूट रही हों तब आप किस तरह के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह राजनीतिक अस्तित्व बचाना नहीं है। आप बस ऐसी व्यवस्था में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं जो जब चाहे आपको कमजोर कर सकती है, आपकी पार्टी को तोड़ सकती है या आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जा सकती है। आप इस तरह कब तक टिक पाएंगे? और आप सिर्फ उन्हीं राज्यों में चुनाव में धांधली की बात नहीं कर सकते जहां आपका राजनीतिक हित जुड़ा हो और बाकी जगहों पर चुप रहें। अगर चुनावों में धांधली हो रही है तो यह मायने रखना चाहिए कि राज्य या प्रभावित होने वाली पार्टी कोई भी हो।"
Aaj ki Taaja Khabar 25 September 2026: जयपुर में सुनील कोठारी बीजेपी से उम्मीदवार
राजधानी जयपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी ने पूर्व शहर अध्यक्ष और कारोबारी सुनील कोठारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने 4 बार की पार्षद सुनीता महावर को मैदान में उतारा है। जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं और मेयर चुनने के लिए 76 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी के पास अपने सिंबल पर जीते 78 पार्षद हैं। वहीं कांग्रेस के 57 पार्षद हैं।
Aaj ki Taaja Khabar 25 September 2026: जयपुर में बीजेपी का मेयर तय
राजस्थान के तीन बड़े शहरों में मेयर का चुनाव आज होगा। राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर नगर निगम के चुने हुए पार्षद आज अपना मेयर चुनेंगे। पार्षदों के लिए दोपहर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। वहीं इसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी। जयपुर में बीजेपी का मेयर तय माना जा रहा है क्योंकि उसके पास बहुमत से अधिक पार्षद हैं। जबकि जोधपुर में दोनों दल बहुमत से दूर हैं।