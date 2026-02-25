आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज़ 25 फरवरी 2026, पीएम मोदी की इजरायल यात्रा LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (25 फरवरी 2026) को इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में हमास और इजरायल के बीच जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली इजरायल यात्रा है। इससे पहले वह 2017 में इजरायल गए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा और अपनी सरकार की बढ़-चढ़कर तारीफ की है। उनका कहना है कि अमेरिका ने पिछले कुछ समय में ऐसे बदलाव देखे हैं जो सदियों में कभी नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता। 3.5 करोड़ लोगों का कहना है कि अगर मैंने दखल नहीं दिया होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मारे जाते।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के जापान दौरे पर हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात तारों में से एक डब्ल्यूओएच जी-64 में साल 2014 में बड़ा परिवर्तन दर्ज किया गया और नए शोध के अनुसार इसमें महाविस्फोट होने की आशंका है। एशिया की नेशनल ऑब्जर्वेटरी के मंगोलिया मूनसाक-साओज के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में कहा गया है कि यह तारा अपनी लाल विशाल अवस्था से पीली अतिविशाल अवस्था में आ चुका है। दिन भर की हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें इस लाइव ब्लॉग के साथ…
आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज़ LIVE: तीन दिन के बिहार दौरे पर रवाना हुए अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार से बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाह राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित सीमांचल क्षेत्र का दौरा करेंगे, जिसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती हैं, और जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के अनुसार, गृह मंत्री अपने दौरे में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जाएगी। डीजीपी ने संवाददाताओं से कहा, ''संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। चर्चा का एजेंडा सीमा प्रबंधन, विशेषकर नेपाल सीमा, तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के उपायों पर केंद्रित रहने की संभावना है।'' शाह बुधवार अपराह्न पूर्णिया हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वह सीधे किशनगंज जाएंगे। अधिकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को गृह मंत्री पड़ोसी अररिया जिले का दौरा करेंगे, जहां वह नेपाल सीमा का निरीक्षण कर सकते हैं और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। शाम को उनके पूर्णिया लौटने का कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलने के लिए उत्साहित हूं: पीएम मोदी
PM मोदी ने इजराइल रवाना होने से पहले अपने बयान में कहा कि प्रिय मित्र बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर मैं 25 से 26 फरवरी तक इजराइल की यात्रा पर रहूंगा।मुझे इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त होगा; यह दोनों देशों को जोड़ने वाले मजबूत लोकतांत्रिक संबंधों के प्रति सम्मान होगा। भारत और इजराइल एक मजबूत, बहुआयामी रणनीतिक भागीदारी साझा करते हैं जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि और गतिशीलता देखी गई है। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत को लेकर आशान्वित हूं जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और अधिक मजबूत करना है। मैं भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने को लेकर उत्साहित हूं जो लंबे समय से भारत-इजराइल की मित्रता को पोषित कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजरायल के दौरे पर रवाना। पीएम मोदी का 9 साल बाद यह दूसरा दौरा है। अक्टूबर 2023 में जब हमास और इजरायल के बीच जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली इजरायल यात्रा है।
सीएम योगी दो दिन के जापान दौरे पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अपने पहले आधिकारिक जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वाइस गवर्नर जुनिची इशिदेरा और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री ने दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए विशेष संदेश भी लिखा।
