Aaj ki Taaja Khabar 23 September 2026: निर्वाचन आयोग के अंदर चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग के कामकाज को लेकर संसद में भी मुद्दा उठाने की बात कही।
चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों पर कम-से-कम 14 बार आपत्ति जताई। ये मामले मतदाता सूची में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और डिजिटल सिस्टम से जुड़े हैं।
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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 24 सितंबर से अपनी ‘पीडीए रथयात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने मतेवाल गांव में वांटेड गैंगस्टर हरमनजीत सिंह का एनकाउंटर किया। पुलिसकर्मियों और गैंगस्टर के बीच हुई गोलीबारी के दौरान, एक गोली पुलिस अधिकारी को बाल-बाल छूकर निकल गई, जबकि गैंगस्टर के पैर में गोली लगी।
जमुई की घटना पर सपा का BJP सरकार पर जाति के आधार पर राजनीति करने का आरोप
बिहार के जमुई की घटना पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. आशुतोष वर्मा ने कहा, "विपक्ष ने बस यह बताया है कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है। जब सरकार बार-बार यह कहती है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, तो BJP सरकार अपराधियों को जाति के आधार पर क्यों बांटती है? अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, फिर भी BJP इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर करती है। INDIA गठबंधन और विपक्ष लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं।"
भाजपा नागरिकों के वोट देने के अधिकार को कमजोर कर रही है: सपा सांसद अवधेश प्रसाद
SIR प्रोसेस में गड़बड़ियों पर 2 चुनाव आयुक्तों की आपत्ति वाली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "फॉर्म 6 का इस्तेमाल वे लोग करते हैं जिनके नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं हैं और जो इसमें अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने करोड़ों दलितों, पिछड़े वर्गों और देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी हर संभव तरीके से वोट देने के इस अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।"
आरजेडी सांसद मनोज झा ने SIR प्रोसेस में गड़बड़ियों पर 2 चुनाव आयुक्तों की आपत्ति वाली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "... यह रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक संवैधानिक संस्था, जिसका काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, अपने विवेक के अधिकार को मनमानी करने में बदल देती है। दस महीनों के दौरान चौदह बार लिखित रूप में असहमति जताई गई; स्पष्टीकरण मांगे गए और चेतावनी देने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने इन सभी बातों को नज़रअंदाज कर दिया।"