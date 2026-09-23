Aaj ki Taaja Khabar 23 September 2026: निर्वाचन आयोग के अंदर चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और कहा कि दोनों चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आयोग के कामकाज को लेकर संसद में भी मुद्दा उठाने की बात कही।

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में लिए गए कुछ फैसलों पर कम-से-कम 14 बार आपत्ति जताई। ये मामले मतदाता सूची में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम हटाने और डिजिटल सिस्टम से जुड़े हैं।

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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 24 सितंबर से अपनी ‘पीडीए रथयात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने मतेवाल गांव में वांटेड गैंगस्टर हरमनजीत सिंह का एनकाउंटर किया। पुलिसकर्मियों और गैंगस्टर के बीच हुई गोलीबारी के दौरान, एक गोली पुलिस अधिकारी को बाल-बाल छूकर निकल गई, जबकि गैंगस्टर के पैर में गोली लगी।

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