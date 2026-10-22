Aaj ki Taaja Khabar 22 October, Breaking Hindi News: 22 अक्टूबर को देश की राजनीति, सुरक्षा और राजधानी के हालात से जुड़ी कई अहम खबरें सुर्खियों में हैं। INDIA गठबंधन के नेता आज ऑनलाइन बैठक कर कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। दिल्ली-NCR में मौसम शुष्क रहने और तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि, मौसम के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बड़ी चिंता बना हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है।
उधर, लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच स्वायत्तता के मुद्दे पर संभावित बातचीत पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन और तिरंगा फहराने की योजना से जुड़े मामले में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। नेहा ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके वाले नोटिस को चुनौती दी है। साथ ही, हिरासत और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही के मामले में राहत की मांग भी की है। दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के दशहरे संदेश के बाद संगठन की अगली रणनीति चर्चा में है। उन्होंने समर्थकों से दिवाली तक विरोध-प्रदर्शन रोकने और परिवार के साथ समय बिताने की अपील की थी। अब देखना होगा कि दिवाली के बाद संगठन अपने आंदोलन को लेकर क्या रुख अपनाता है।
सड़क डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटी, दो लोगों की मौत
शामली जिले में सड़क डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार के पलट जाने से उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह दुर्घटना बुधवार को कैराना पुलिस थानाक्षेत्र में बाईपास पर एक फ्लाईओवर के पास हुई। मृतकों की पहचान हरियाणा के पानीपत निवासी कारोबारी और कंबल फैक्टरी के मालिक संदीप कुमार दुहन (40) और उनकी फैक्टरी के कर्मचारी अंकित कुमार (22) के रूप में की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि पीड़ित पानीपत से हरिद्वार जा रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई।
मध्य प्रदेश से राज्यसभा की खाली सीट पर उपचुनाव की तिथि घोषित
निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उस सीट को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा की है, जो केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, मतदान और वोटों की गिनती 12 नवंबर को होगी। डॉ. मुरुगन के अपने संसदीय पद से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी।
अजमेर में ईवीएम में खराबी के चलते करीब 10 मिनट मतदान रुका
राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 16 जिला परिषदों और 104 पंचायत समितियों के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिख रही हैं। अजमेर में ईवीएम में खराबी के चलते करीब 10 मिनट मतदान रुका, लेकिन जांच के बाद वोटिंग फिर शुरू हो गई।
राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहला चरण का मतदान जारी
राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के पहले चरण के लिए आज मतदान चल रहा है। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित
तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जिला प्रशासन ने बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित की।