Aaj ki Taaja Khabar 22 October, Breaking Hindi News: 22 अक्टूबर को देश की राजनीति, सुरक्षा और राजधानी के हालात से जुड़ी कई अहम खबरें सुर्खियों में हैं। INDIA गठबंधन के नेता आज ऑनलाइन बैठक कर कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। दिल्ली-NCR में मौसम शुष्क रहने और तापमान 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि, मौसम के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी बड़ी चिंता बना हुआ है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है।

उधर, लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच स्वायत्तता के मुद्दे पर संभावित बातचीत पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन और तिरंगा फहराने की योजना से जुड़े मामले में आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। नेहा ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके वाले नोटिस को चुनौती दी है। साथ ही, हिरासत और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही के मामले में राहत की मांग भी की है। दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के दशहरे संदेश के बाद संगठन की अगली रणनीति चर्चा में है। उन्होंने समर्थकों से दिवाली तक विरोध-प्रदर्शन रोकने और परिवार के साथ समय बिताने की अपील की थी। अब देखना होगा कि दिवाली के बाद संगठन अपने आंदोलन को लेकर क्या रुख अपनाता है।

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