आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज़ 2 मार्च 2026, US Israel Iran War LIVE Updates: इस समय अमेरिका – इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजरायल जहां ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान की तरफ से साइप्रेस में मौजूद ब्रिटेन के एक बेस पर भी हमला किया गया है।

इस हमले के बाद साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने सोमवार को कहा कि साइप्रस में ब्रिटेन के RAF अक्रोटिरी बेस पर रात में एक बिना पायलट वाले शाहेद ड्रोन ने हमला किया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि उनके देश किसी भी तरह से किसी मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा नहीं है और न ही उसका हिस्सा बनने का इरादा है। अमेरिका – इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के तमाम लाइव अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें।

भारत में प्रदर्शनों को लेकर सरकार सजग

ईरान के सर्वोच्च नेता के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद भारत के भी कई प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि होम मिनिस्ट्री ने राज्यों को पत्र लिखकर ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद भारत में होने वाली हिंसा के बारे में आगाह किया है। उन्होंने बताया कि यह पत्र 28 फरवरी को भेजा गया था। इस पत्र में राज्यों से ‘ईरान के समर्थक कट्टरपंंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा गया है, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं।

