आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज़ 2 मार्च 2026, US Israel Iran War LIVE Updates: इस समय अमेरिका – इजरायल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजरायल जहां ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान की तरफ से साइप्रेस में मौजूद ब्रिटेन के एक बेस पर भी हमला किया गया है।
इस हमले के बाद साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स ने सोमवार को कहा कि साइप्रस में ब्रिटेन के RAF अक्रोटिरी बेस पर रात में एक बिना पायलट वाले शाहेद ड्रोन ने हमला किया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि उनके देश किसी भी तरह से किसी मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा नहीं है और न ही उसका हिस्सा बनने का इरादा है। अमेरिका – इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के तमाम लाइव अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें।
भारत में प्रदर्शनों को लेकर सरकार सजग
ईरान के सर्वोच्च नेता के अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद भारत के भी कई प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि होम मिनिस्ट्री ने राज्यों को पत्र लिखकर ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद भारत में होने वाली हिंसा के बारे में आगाह किया है। उन्होंने बताया कि यह पत्र 28 फरवरी को भेजा गया था। इस पत्र में राज्यों से ‘ईरान के समर्थक कट्टरपंंथी उपदेशकों की पहचान करने को कहा गया है, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं।
यह पूरा युद्ध सरासर गलत है- सैयद रसूल इलियास
ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों पर एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, "यह पूरा युद्ध सरासर गलत है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी और तीसरे दौर तक पहुंच चुकी थी। ईरान लगभग सभी शर्तें मान चुका था। ऐसे में यह हमला निराधार है, बिना किसी ठोस कारण के।"
लोगों के घरों पर काले झंडे फहराए जाएंगे- मौलाना यासूब अब्बास
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और बंद के आह्वान पर अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "तीन दिनों तक सभी व्यवसाय बंद रहेंगे। लोगों के घरों पर काले झंडे फहराए जाएंगे। उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए सभाएं आयोजित की जाएंगी।"
शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन पर क्या बोले ओपी राजभर
अयातुल्लाह खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, "केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिबद्ध हैं। उनके (अयातुल्ला खामेनेई के) समर्थक अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने (इजराइल के) प्रधानमंत्री से कहा है कि निर्दोष लोगों को कष्ट नहीं सहना चाहिए।"
विश्व में शांति होना सबके हित में है- उपेंद्र कुशवाहा
प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "प्रधानमंत्री ने जो कहा है वह सही है और संबंधित पक्षों को इस पर विचार करना चाहिए। विश्व में शांति होना सबके हित में है।"
कश्मीर के सभी जिलों में लगाए गए प्रतिबंध
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में कश्मीर के सभी जिलों में एहतियाती उपायों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बीच प्रदर्शन जारी हैं। भारी सुरक्षा बल तैनात हैं।