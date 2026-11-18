Aaj ki Taaja Khabar 18 November, Breaking Hindi News: देश की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले पंजाब से अपडेट है। वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज जालंधर के पास डेरा सचखंड बल्लां से समरसता संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही यह यात्रा 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी और पंजाब सहित सात राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से गुजरते हुए वाराणसी में संपन्न होगी। यात्रा के दौरान 100 से अधिक छोटी जनसभाएं और 17 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राजनीतिक ताकत और जनाधार परखने की अहम कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात ‘अकवान’ (Akvan) चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के 20 नवंबर के आसपास आंध्र प्रदेश और यानम तट के बीच दस्तक देने की आशंका है।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के जांगलपोरा इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ अहमद भट इलाके में घिरा हुआ है। इससे पहले 16 नवंबर को हुई मुठभेड़ में उसका सहयोगी उमर निसार डार मारा गया था। उधर, उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में PDA रथ यात्रा और करीब 20 किलोमीटर के रोड शो के जरिए राजनीतिक संदेश देने पहुंच रहे हैं।

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