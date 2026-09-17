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Aaj ki Taaja Khabar 17 September 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी हो रही है जिनमें गुजरात के वडनगर तक मोटरसाइकिल यात्रा और 76 युवा पुरोहितों द्वारा प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के लिए गंगा की विशेष पूजा-अर्चना मुख्य आयोजन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के वन क्षेत्र में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के बावजूद मजालता के ब्रातेल सोआन और खुब्बन इलाकों में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का संयुक्त अभियान जारी है।

Live Updates
12:12 (IST) 17 Sep 2026

युवक के साथ मारपीट

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करणी सेना के युवा जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 सितंबर को यूजीसी रोलबैक के मुद्दे पर सचिन राघव ने वाल्मीकि समाज को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। सचिन राघव की टिप्पणी से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी।

11:25 (IST) 17 Sep 2026

लंदन दौरे से लौटे सीएम विजय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय लंदन का छह दिवसीय आधिकारिक दौरा पूरा करने के बाद चेन्नई लौट आए। मुख्यमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य वैश्विक निवेश आकर्षित करना और राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना था। मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में निवेश आकर्षित करने के लिए एक राज्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

11:23 (IST) 17 Sep 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: जम्मू-कश्मीर में दो आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के वन क्षेत्र में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराया गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के बावजूद मजालता के ब्रातेल सोआन और खुब्बन इलाकों में सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का संयुक्त अभियान जारी है।

11:22 (IST) 17 Sep 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम का आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी हो रही है जिनमें गुजरात के वडनगर तक मोटरसाइकिल यात्रा और 76 युवा पुरोहितों द्वारा प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के लिए गंगा की विशेष पूजा-अर्चना मुख्य आयोजन हैं।

11:21 (IST) 17 Sep 2026

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।