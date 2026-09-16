Aaj ki Taaja Khabar 16 September 2026: यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस देश में चर्चा का विषय बन गई है। इस लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने UPI चार्ज को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “अमेरिका को गंभीर चिंता थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की थी कि UPI और RuPay कार्ड, जो हमने शुरू किए हैं, भारत में अमेरिकन वीज़ा और मास्टरकार्ड के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिज़नेस नहीं मिल रहा है। PM मोदी ने क्या किया? 10 फरवरी 2026 को उन्होंने US-इंडिया ट्रेड डील पर एक फैक्ट शीट जारी की, जिसमें भारत सरकार ने लिखा था कि कुछ रियायतें दी जाएंगी। भारत के लोगों के साथ किए गए इस बड़े धोखे की आड़ में, मोदी सरकार ने अब 14 सितंबर, 2026 को 0.4% टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।”
दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में अपनी पत्नी की कथित हत्या के आरोप में एक 24 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने टेक्निकल जांच और लोकल इंटेलिजेंस से 16 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को PS आनंद पर्वत को एक संदिग्ध हत्या की जानकारी मिली थी। पुलिस की एक टीम पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर के एक कमरे में पहुंची, जहां एक 32 साल की महिला बेहोश पड़ी मिली। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि महिला अपने पति, दो नाबालिग बेटियों और अपनी मां के साथ रह रही थी। उसकी 10 साल की बेटी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 3:45-4 बजे उठी और उसने अपने पिता को अपनी मां के पास देखा, जो उनकी सांस चेक कर रहे थे। फिर वह आदमी घर से चला गया, जिसके बाद लड़की ने देखा कि उसकी मां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है।
राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का बयान
कांग्रेस के BJP पर सिविक बॉडी इलेक्शन के बाद इंडिपेंडेंट काउंसलर को प्रभावित करने के आरोप पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, "कांग्रेस का ऐसे तरीके अपनाने का इतिहास रहा है। हम ऐसा नहीं करते। हम लोकतंत्र की इज्ज़त करते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। किसी भी व्यक्ति को अपने फैसले के आधार पर फैसला लेने का अधिकार है। हां, किसी पार्टी से जुड़े लोगों के लिए पार्टी की गाइडलाइंस और डिसिप्लिन होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट हैं, वे इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। वे अपने फैसले के आधार पर यह तय करने के लिए आज़ाद हैं कि वे हमारे साथ जुड़ें या कहीं और जाएं। अगर कोई उन पर रोक लगाए या उन्हें एक बाड़े में बंद कर दे, उनकी आज़ादी पर रोक लगा दे - तो यह कांग्रेस की पुरानी आदतों को दिखाएगा। उन्होंने शुरू से ही लोकतंत्र का अनादर किया है। इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने मीडिया को भी चुप करा दिया था। यह बस उनका नेचर है। हां बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हर तरह से इंडिपेंडेंट होता है; यह सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। वे सभी मामलों में इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीतने के बाद भी, वे इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। यही सच्चाई है।"
सीधा असर आखिर में आम आदमी पर पड़ेगा- शरद गुट के नेता शशिकांत शिंदे
UPI MDR ट्रांज़ैक्शन चार्ज पर NCP-SP नेता शशिकांत शिंदे ने कहा, "यह कहा गया है कि यह फ़ीस दुकानदारों से ली जाएगी, लेकिन वे इसे अपनी जेब से नहीं देंगे—ठीक GST लागू होने की तरह। मेरा मानना है कि इसका सीधा असर आखिर में आम आदमी पर पड़ेगा।"
हरिप्रसाद को मिला प्रियांक खड़गे का समर्थन
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के बयान पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "उमर खालिद को देशद्रोही किसने घोषित किया? किसी कोर्ट ने? वे ट्रायल क्यों नहीं चला रहे हैं? उसे जेल में गए कई साल हो गए हैं।"
पत्नी की कथित हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार
दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में अपनी पत्नी की कथित हत्या के आरोप में एक 24 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने टेक्निकल जांच और लोकल इंटेलिजेंस से 16 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को PS आनंद पर्वत को एक संदिग्ध हत्या की जानकारी मिली थी। पुलिस की एक टीम पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर के एक कमरे में पहुंची, जहां एक 32 साल की महिला बेहोश पड़ी मिली। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि महिला अपने पति, दो नाबालिग बेटियों और अपनी मां के साथ रह रही थी। उसकी 10 साल की बेटी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 3:45-4 बजे उठी और उसने अपने पिता को अपनी मां के पास देखा, जो उनकी सांस चेक कर रहे थे। फिर वह आदमी घर से चला गया, जिसके बाद लड़की ने देखा कि उसकी मां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मोदी सरकार पर कांग्रेस ने साधा निशाना
यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस देश में चर्चा का विषय बन गई है। इस लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने UPI चार्ज को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “अमेरिका को गंभीर चिंता थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की थी कि UPI और RuPay कार्ड, जो हमने शुरू किए हैं, भारत में अमेरिकन वीज़ा और मास्टरकार्ड के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिज़नेस नहीं मिल रहा है। PM मोदी ने क्या किया? 10 फरवरी 2026 को उन्होंने US-इंडिया ट्रेड डील पर एक फैक्ट शीट जारी की, जिसमें भारत सरकार ने लिखा था कि कुछ रियायतें दी जाएंगी। भारत के लोगों के साथ किए गए इस बड़े धोखे की आड़ में, मोदी सरकार ने अब 14 सितंबर, 2026 को 0.4% टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।”