Aaj ki Taaja Khabar 16 September 2026: यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस देश में चर्चा का विषय बन गई है। इस लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने UPI चार्ज को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “अमेरिका को गंभीर चिंता थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से शिकायत की थी कि UPI और RuPay कार्ड, जो हमने शुरू किए हैं, भारत में अमेरिकन वीज़ा और मास्टरकार्ड के बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्हें बिज़नेस नहीं मिल रहा है। PM मोदी ने क्या किया? 10 फरवरी 2026 को उन्होंने US-इंडिया ट्रेड डील पर एक फैक्ट शीट जारी की, जिसमें भारत सरकार ने लिखा था कि कुछ रियायतें दी जाएंगी। भारत के लोगों के साथ किए गए इस बड़े धोखे की आड़ में, मोदी सरकार ने अब 14 सितंबर, 2026 को 0.4% टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है।”

दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में अपनी पत्नी की कथित हत्या के आरोप में एक 24 साल के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने टेक्निकल जांच और लोकल इंटेलिजेंस से 16 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को PS आनंद पर्वत को एक संदिग्ध हत्या की जानकारी मिली थी। पुलिस की एक टीम पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर के एक कमरे में पहुंची, जहां एक 32 साल की महिला बेहोश पड़ी मिली। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि महिला अपने पति, दो नाबालिग बेटियों और अपनी मां के साथ रह रही थी। उसकी 10 साल की बेटी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 3:45-4 बजे उठी और उसने अपने पिता को अपनी मां के पास देखा, जो उनकी सांस चेक कर रहे थे। फिर वह आदमी घर से चला गया, जिसके बाद लड़की ने देखा कि उसकी मां कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है।

Live Updates