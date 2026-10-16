Aaj ki Taaja Khabar 16 October, Lehra Do Tiranga March: कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए आज शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च का आह्वान किया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से इस जमावड़े से दूर रहने की अपील की है और कहा है कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू है। पुलिस ने कहा कि वह एक सीमित समूह को किसी उपयुक्त जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दे सकती है।

सेंट्रल पार्क आम लोगों के लिए बंद: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने घोषणा की है कि प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क आम जनता के लिए बंद रहेगा। साथ ही, पार्क में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है, महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

25 हजार जवानों की तैनाती: सेंट्रल पार्क में पहले CCTV कैमरे नहीं थे लेकिन गुरुवार को उसके प्रवेश द्वार पर कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 3 पर भी अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जा रहे थे। शुक्रवार को नई दिल्ली के आसपास करीब 25000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, मार्च के लिए 5000 अतिरिक्त जवान भी बुलाए जा रहे हैं। कनॉट प्लेस के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में से एक पालिका बाजार के सामने कई बसें खड़ी की गई थीं जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए किया जा सकता है। गुरुवार को संसद मार्ग और टॉलस्टॉय रोड के बीच ऐसी करीब 16 बसें खड़ी थीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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