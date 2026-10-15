Aaj ki Taaja Khabar 15 October, Breaking Hindi News : सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अवैध हिरासत, प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और मेट्रो एवं ट्रेन सेवाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अवमानना ​​याचिकाएं शामिल हैं। ये याचिकाएं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान दायर की गई थीं। न्यायालय विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिका की भी सुनवाई कर रहा है।

अदालत में दायर याचिकाएं: इन याचिकाओं में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली जाने वाले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने को चुनौती दी गई है। इनमें विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो और ट्रेन सेवाओं के संचालन पर 9 अक्टूबर के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका भी शामिल है। याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और वकीलों की अवैध हिरासत और उन पर हमले का आरोप लगाया गया है। अदालत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका और 12 अक्टूबर को अदालत परिसर में राहुल गांधी और अन्य इंडिया ब्लॉक नेताओं के जमावड़े पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है।

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Aaj ki Taaja Khabar, Breaking News LIVE: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

'खुद को हरियाणा का गुंडा बताता था', अतर सिंह भड़ाना की हत्या के पीछे 12 साल पुराना विवाद आया सामने 11 अक्टूबर की शाम भोंडा गांव स्थित स्टोन क्रशर साइट पर हिंसा हुई। शाम 6 से 7 बजे के बीच में गांव के करीब 70-80 लोगों ने लाठी-डंडों, लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से पूर्व विधायक पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। ... पूरी जानकारी Supreme Court Hearing Live Updates: महिला अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति के गठन की मांग वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने महिला पत्रकारों के खिलाफ यौन हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक महिला अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति के गठन की मांग की है। Supreme Court Hearing Live Updates: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह बोलीं- पत्रकार वहां अपने कर्तव्य निभाने जाते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मुझे कुछ निवेदन करना है। यह याचिका पत्रकारों की जरूरतों को संबोधित करती है। वे स्वयं एक वर्ग हैं। वे वहां अपने कर्तव्य निभाने जाते हैं। महिला होने के नाते वे यौन उत्पीड़न, धक्के और दुर्व्यवहार, विशेषकर पुरुष अधिकारियों द्वारा किए जाने के प्रति संवेदनशील हैं… मैं कुछ अंतरिम आदेशों का अनुरोध कर रही हूं। Supreme Court Hearing Live Updates: वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा? वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत से विरोध प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों द्वारा झेली गई यौन उत्पीड़न की घटनाओं के आरोपों वाली याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया है। Supreme Court Hearing Live Updates: प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखें विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखें और उन्हें अदालत में पेश करें। वकीलों की ओर से इस संबंध में मांग किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। Supreme Court Hearing Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों से भी मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य की याचिका पर ECI, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञान कुमार, और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से जवाब मांगा है। Supreme Court Hearing Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और अन्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिका पर दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है।