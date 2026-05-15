आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 15 मई 2026 LIVE: पेट्रोल-डीजल के दाम में चार साल बाद तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए ईंधन के दाम बढ़े हैं। अब भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा किया गया है।

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर IOCL के डायरेक्टर (रिफाइनरीज) अरविंद कुमार ने कहा कि यह बहुत मामूली बढ़ोतरी है। काफी दबाव है लेकिन इंडियन ऑयल ग्रुप की कंपनियां और रिफाइनरीज दिन-रात 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं ताकि किसी भी रिटेल आउटलेट पर कोई संकट न आए और न ही ईंधन की कमी हो।

इस इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब 87.67 रुपये के मुकाबले 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

21 जून को होगी NEET UG परीक्षा

NTA 21 जून को NEET UG परीक्षा दोबारा करवाने जा रहा है। यह परीक्षा पहले तीन मई को करवाई गई थी लेकिन पेपर लीक के आरोपों के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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