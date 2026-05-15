आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 15 मई 2026 LIVE: पेट्रोल-डीजल के दाम में चार साल बाद तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए ईंधन के दाम बढ़े हैं। अब भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा किया गया है।
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर IOCL के डायरेक्टर (रिफाइनरीज) अरविंद कुमार ने कहा कि यह बहुत मामूली बढ़ोतरी है। काफी दबाव है लेकिन इंडियन ऑयल ग्रुप की कंपनियां और रिफाइनरीज दिन-रात 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं ताकि किसी भी रिटेल आउटलेट पर कोई संकट न आए और न ही ईंधन की कमी हो।
इस इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल अब 87.67 रुपये के मुकाबले 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
21 जून को होगी NEET UG परीक्षा
NTA 21 जून को NEET UG परीक्षा दोबारा करवाने जा रहा है। यह परीक्षा पहले तीन मई को करवाई गई थी लेकिन पेपर लीक के आरोपों के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
टीवीके विधायक मुस्तफा को बीजेपी ने घेरा
TVK विधायक मुस्तफा के बयान पर BJP प्रवक्ता CR Kesavan ने कहा- मुस्तफ़ा की दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां न सिर्फ़ आपत्तिजनक हैं, बल्कि उनका बचाव भी नहीं किया जा सकता और वे माफ़ करने लायक भी नहीं हैं। TVK विधायक के इस बयान से हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों का अपमान हुआ है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पहले वोट लूटे, अब लात मार रहे- टीएमसी
पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफे पर टीएमसी ने कहा कि पहले बीजेपी ने लोगों के वोट लूटे और फिर वहां प्रहार कर रहे हैं, जहां दर्द होता है। टीएमसी के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने सवाल किया कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार वैट में कटौती करेगी क्योंकि अब राज्य में बीजेपी है और उसे केंद्र से फंड ब्लॉक होने की चिंता नहीं करनी चाहिए।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: माल भाड़े के दाम तीन फीसदी के करीबी बढ़ेंगे
पश्चिम बंगाल में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने शुक्रवार को कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से कुल माल ढुलाई लागत में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि व्यापारी उत्पादों की कीमतों में अनुपातहीन वृद्धि न कर सकें।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: हापुड़ में कार के पलटने से दो युवकों की मौत
हापुड़ जिले के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पलटने से कार सवार दो युवकों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, कार डहेरा कुटी वैट रोड पर ग्राम डहेरा रामपुर के सामने मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर राहत कार्य शुरू किया।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: महंगाई और बढ़ना तय- जयराम रमेश
पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा होने पर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा- वर्षों तक जब अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें कम थीं या गिर रही थीं, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया।
उन्होंने आगे कहा- अब जबकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों-अमेरिका और इज़राइल-द्वारा पश्चिम एशिया में छेड़े गए युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, मोदी सरकार ने पहले वाणिज्यिक LPG की कीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। इससे महंगाई और बढ़ना तय है, जो अब इस वित्त वर्ष में करीब 6% तक पहुंचने का अनुमान है। विकास दर के अनुमान भी काफी कम हो जाएंगे।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पेट्रोल-डीजल के दाम में बहुत मामूली बढ़ोतरी- अरविंद कुमार
ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर IOCL (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के डायरेक्टर (रिफाइनरीज़) अरविंद कुमार ने कहा- यह बहुत मामूली बढ़ोतरी है। काफी दबाव है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इंडियन ऑयल ग्रुप की कंपनियां और रिफाइनरीज दिन-रात 100% से ज़्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं, ताकि हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर कोई संकट न आए और न ही ईंधन की कमी हो।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: हमने कुछ शानदार व्यापारिक समझौते किए- डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में दूसरे दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा - हमने कुछ शानदार व्यापारिक समझौते किए हैं, जो दोनों देशों के लिए बहुत अच्छे हैं। हमने कई ऐसी समस्याओं को सुलझा लिया है, जिन्हें शायद कोई और सुलझा नहीं पाता
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा पर रवाना
MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया- पीएम नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इनमें UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। अगले छह दिनों में PM कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिसका मकसद भारत की वैश्विक साझेदारियों को मज़बूत करना है। उनका पहला पड़ाव UAE होगा, जहां वे राष्ट्रपति HH शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से मुलाक़ात करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: 21 जून को होगी NEET परीक्षा
NTA ने नीट परीक्षा 21 जून को आयोजित करेगा। इससे पहले यह परीक्षा तीन मई को करवाई गई थी, जो पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द करनी पड़ी।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा
पेट्रोल और डीजल के दाम तीन रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। आखिरी बार दरों में बढ़ोतरी अप्रैल 2022 में हुई थी। मुंबई में पेट्रोल अब 106.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपये और डीजल 95.25 रुपये प्रति लीटर हो गया है।