Aaj ki Taaja Khabar 13 October, Breaking Hindi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम 2026 को संबोधित करते हुए 21वीं सदी में हो रहे बड़े बदलावों, तकनीक की भूमिका और भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तभी दूसरा सामने आ जाता है। सप्लाई चेन हो, एनर्जी हो, मिनरल, पेमेंट्स या टेक्नोलॉजी, दबाव-दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। इन सबके बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने बड़ा सवाल भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी। भरोसा ये कि जो वादे किए वो निभाए जाएंगे। संकट के समय पार्टनर कंट्री साथ रहेगी। भारत इसी सोच के साथ सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। 2014 से पहले भारत में 100 स्टार्टअप थे, अब उससे ज्यादा हैं। इसमें से आधे छोटे शहरों में आते हैं। यानी इनोवेशन के अवसर ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं।
डीएमके ने विजय सरकार पर बोला हमला
डीएमके नेता परंथमेन का कहना है, "टीवीके सरकार कथित तौर पर जहरीली गैस के कारण दो श्रमिकों की मौत को दबाने की कोशिश कर रही है।"
मामले की योग्यता पर अदालत में चर्चा हो सकती है- अंगोमचा बिमोल अकोइजम
दिल्ली स्थित जेएनयू में यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने कहा, "यह अच्छी बात है। मामले की योग्यता पर अदालत में चर्चा हो सकती है, न कि जेएनयू की उस 'खाप पंचायत' में।"
दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना - प्रदर्शन पर पाबंदी लगाना लोकतंत्र पर हमला- रोहिणी आचार्य
रोहिणी आचार्य ने कहा कि 56 इंची का छूटा पसीना , जंतर - मंतर पर धरना - प्रदर्शन करना हुआ मना। दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना - प्रदर्शन पर पाबंदी लगाना लोकतंत्र पर हमला है। जब हुकूमत देश के लोगों के सवालों से घबराती है, तो वो उनके बोलने और उनके विरोध प्रकट करने की जगह , उनकी आजादी उनसे छीनती है। मोदी सरकार का ये तुगलकी फरमान घोर तानाशाही है और इससे साफ़ पता चलता है कि उजागर वोट चोरी के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध से मोदी सरकार घबराई और डरी हुई है l लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक अधिकारों का इस तरह गला घोंटना देश सहन नहीं करेगा और सरकार के इन बेजा हथकंडों के बावजूद देश अपने हक़ की लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा l
वह न्यायपालिका को राजनीति में घसीट रहे हैं- बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल
भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "पूरा देश राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अराजकता और हिंसा को देख रहा है...राहुल गांधी को संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। वह न्यायपालिका को राजनीति में घसीट रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए न्याय के लिए खुले हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है। आप याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन मार्च करना लोकतंत्र का अपमान है..."
भारत की महान न्यायपालिका के समक्ष पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं- जेडीयू नेता
कल सुप्रीम कोर्ट में इंडिया ब्लॉक द्वारा दायर याचिका पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "भारत की महान न्यायपालिका के समक्ष पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं। अब, कल मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के बाद एक नई याचिका की मांग की गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया। कई याचिकाएं लंबित हैं; विपक्षी सांसदों द्वारा दायर नई याचिकाओं में कुछ त्रुटियां हैं। कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की एक बड़ी फौज है, लेकिन निस्संदेह, ये गलतियां राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की जल्दबाजी में और अफरा-तफरी में हुई हैं। इन्हें सुधारा जाना चाहिए। देश को न्यायपालिका पर भरोसा है। चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, सभी की भावना एक समान होनी चाहिए।"
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोरों के सरदार और कमांडर-इन-थीफ कहा था।
राहुल गांधी ने मान लिया है कि PM मोदी के रहते वे सत्ता में नहीं आ सकते- गिरिराज सिंह
सुप्रीम कोर्ट में इंडिया ब्लॉक की याचिका पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं, "राहुल गांधी अभी INDIA गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी का विरोध करे। अब तक वे कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। राहुल गांधी ने मान लिया है कि PM मोदी के रहते वे सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि नौ राज्य ऐसे हैं जहाँ वे 30 साल से ज़्यादा समय से सत्ता में नहीं हैं। वे पहले ही 99 चुनाव हार चुके हैं... उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें बस विदेशी टूलकिट के साथ काम करने और देश में अराजकता फैलाने में दिलचस्पी है... वे संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन फिर उसे तोड़ते भी हैं..."
मैंने दिल्ली की सड़कों पर कल जैसी लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी- प्रमोद तिवारी
कल सुप्रीम कोर्ट में INDIA ब्लॉक की ओर से CEC विवाद को लेकर दायर याचिका पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "मैंने दिल्ली की सड़कों पर कल जैसी लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी, जो अपने आप उमड़ी थी, न कि किसी ने बुलाई थी। दिल्ली ने भी ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। यह PM मोदी के तानाशाही शासन के अंत की शुरुआत है..."
कांग्रेस के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं- सीआर केशवन
केरल कांग्रेस द्वारा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर हटाए गए पोस्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा, "केरल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के उच्च पद को धमकाने और अपमानित करने के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा बेहद निंदनीय है। यह तीखा ट्वीट राहुल गांधी द्वारा प्रोत्साहित और प्रचारित की जा रही अशिष्ट, घटिया और असभ्य संस्कृति को दर्शाता है। भारी विरोध का सामना करते हुए, केरल कांग्रेस को अपना ट्वीट हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि हम इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर में नहीं जी रहे हैं; यह प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत है। कांग्रेस पार्टी बच नहीं सकती—उनके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश के उच्च पद का अपमान करने और उसे अपमानित करने के घृणित तरीके के लिए माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है..."