Aaj ki Taaja Khabar 13 October, Breaking Hindi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम 2026 को संबोधित करते हुए 21वीं सदी में हो रहे बड़े बदलावों, तकनीक की भूमिका और भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि दुनिया एक संकट से बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, तभी दूसरा सामने आ जाता है। सप्लाई चेन हो, एनर्जी हो, मिनरल, पेमेंट्स या टेक्नोलॉजी, दबाव-दबदबे का माध्यम बन रहे हैं। इन सबके बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में काम करने के तरीके बदल रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने बड़ा सवाल भरोसे का है। भरोसा ये कि जरूरत के समय सप्लाई जारी रहेगी। भरोसा ये कि जो वादे किए वो निभाए जाएंगे। संकट के समय पार्टनर कंट्री साथ रहेगी। भारत इसी सोच के साथ सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है। 2014 से पहले भारत में 100 स्टार्टअप थे, अब उससे ज्यादा हैं। इसमें से आधे छोटे शहरों में आते हैं। यानी इनोवेशन के अवसर ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं।

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