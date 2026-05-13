आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 13 मई 2026 LIVE: अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति हैं, वह 38 साल के हैं। अखिलेश यादव ने प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया और मामले की जांच कराई जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि परिवार जो फैसला करेगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती- कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता सोनिया गांधी बुधवार को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचीं। सूत्रों के अनुसार, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फिलहाल अस्पताल में हैं और जल्द ही वहां से रवाना हो जाएंगी। अस्पताल की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।
पीएम मोदी की अपील का कितना असर?
पेट्रोल-डीजल बचाने की पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब दिखाई देने लगा है। देश के कई दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी की अपील के बाद अपने काफिले में कटौती की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया। यूपी, एमपी, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी अपन काफिले में भी कटौती की है और अपने-अपने राज्यों में कई जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
प्रतीक यादव की मौत की क्या है वजह?
न्यूज चैनल भारत समाचार ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि प्रतीक यादव के दोस्त अंकित साहू ने उनकी मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
X पोस्ट के अनुसार - अंकित का कहना है कि प्रतीक की बॉडी पर चोट के निशान थे और शरीर नीला पड़ने की बात सामने आई है।
प्रतीक यादव की मौत की जांच होनी चाहिए- सपा विधायक
लखनऊ (मध्य) सीट से सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, "उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई थी।"
उन्होंने कहा, "मैंने डॉक्टर से पूछा कि पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य मौत नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अस्पताल में आने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल लाने में देर हुई है इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि प्रतीक यादव जी की मौत की जांच कराई जाए।"
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: अवैध टोल को लेकर शुभेंदु सरकार सख्त
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध टोल वसूली को लेकर सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि बिना सरकारी अनुमति के संचालित सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट और बैरिकेड को तत्काल बंद किया जाए।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: टीवीके सरकार ने जीता विश्वास मत
तमिलनाडु में एक्टर विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने इसकी घोषणा की।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ऊर्जा संकट पर पीएम बुलाएं मुख्यमंत्रियों की बैठक- हरीश रावत
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा- पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका बोझ देश के आम आदमी पर पड़ेगा… रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। यह एक चुनौती है, और सरकार को इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने होंगे। PM ने अब कुछ निर्देश जारी किए हैं… स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई जानी चाहिए।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रतीक यादव की मौत की जांच होनी चाहिए- रविदास मेहरोत्रा
प्रतीक यादव की मौत क बाद सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा- मौत की जांच होनी चाहिए। संदिग्ध हालत में मौत हुई है। अस्पताल लाने से पहले मौत हुई। डॉक्टर ने बताया, ये सामान्य मौत नहीं है। सामान्य मौत में पोस्टमार्टम नहीं होता। जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती
कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता सोनिया गांधी बुधवार को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचीं।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव- सूत्रों
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे। वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई हैं।
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम पूरा
प्रतीक यादव का सुबह निधन हो गया है। लखनऊ के KGMU अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया।