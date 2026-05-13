आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 13 मई 2026 LIVE: अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति हैं, वह 38 साल के हैं। अखिलेश यादव ने प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया और मामले की जांच कराई जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि परिवार जो फैसला करेगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती- कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता सोनिया गांधी बुधवार को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचीं। सूत्रों के अनुसार, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फिलहाल अस्पताल में हैं और जल्द ही वहां से रवाना हो जाएंगी। अस्पताल की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

पीएम मोदी की अपील का कितना असर?

पेट्रोल-डीजल बचाने की पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब दिखाई देने लगा है। देश के कई दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी की अपील के बाद अपने काफिले में कटौती की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया। यूपी, एमपी, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी अपन काफिले में भी कटौती की है और अपने-अपने राज्यों में कई जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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