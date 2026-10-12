Aaj ki Taaja Khabar 12 October, Breaking Hindi News: वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी पार्टियां आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने के वक्त माांगा था। हालांकि, सीजेआई ने इनकार कर दिया। पता चला है कि विपक्ष को दिए अपने जवाब में सीजेआई ने कई कारण बताए। पहली कारण उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन शिकायतों को उठाना चाह रहा था वे मामले पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं। दूसरा कारण सीजेआई ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, कोर्ट के पास प्रशासनिक पक्ष पर ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है।

सीजेपी के नेता दिल्ली पुलिस से मिलेंगे: कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया है। आशुतोष रांका ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी नेता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तारीख तय करने के लिए पुलिस से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा, “सुबह मैं, सौरव दास, रत्ना सिंह और अन्य सीजेपी नेता जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तारीख लेने के लिए संसदीय स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। दिल्ली पुलिस हमें 24 घंटे के भीतर जंतर-मंतर के लिए तारीख दे सकती है, अन्यथा हम स्वयं विरोध प्रदर्शन का आह्वान करेंगे।”

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