Aaj ki Taaja Khabar 12 October, Breaking Hindi News: वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी पार्टियां आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मिलने के वक्त माांगा था। हालांकि, सीजेआई ने इनकार कर दिया। पता चला है कि विपक्ष को दिए अपने जवाब में सीजेआई ने कई कारण बताए। पहली कारण उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन शिकायतों को उठाना चाह रहा था वे मामले पहले से ही कोर्ट में लंबित हैं। दूसरा कारण सीजेआई ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत, कोर्ट के पास प्रशासनिक पक्ष पर ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है।
सीजेपी के नेता दिल्ली पुलिस से मिलेंगे: कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया है। आशुतोष रांका ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी नेता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तारीख तय करने के लिए पुलिस से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा, “सुबह मैं, सौरव दास, रत्ना सिंह और अन्य सीजेपी नेता जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए तारीख लेने के लिए संसदीय स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। दिल्ली पुलिस हमें 24 घंटे के भीतर जंतर-मंतर के लिए तारीख दे सकती है, अन्यथा हम स्वयं विरोध प्रदर्शन का आह्वान करेंगे।”
चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहाल करने में पूरा देश हमारे साथ खड़ा है- कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा, "मैं उस मार्च का हिस्सा बनूंगा और यह सबसे बड़े मार्चों में से एक होगा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मतदान के अधिकार की रक्षा और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहाल करने में पूरा देश हमारे साथ खड़ा है।"
हम संवैधानिक निकायों को ज्ञापन देंगे- हिमाचल सीएम
आज इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हमने आज विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है; हम संवैधानिक निकायों को ज्ञापन देंगे। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हमारे नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दो साल पहले इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी। जब हमारी आवाज को नजरअंदाज किया गया और पता चला कि 'वोट चोरी' के जरिए सत्ता हथियाई जा रही है, तब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू किया..."
हमें हितों के किसी भी टकराव से बचना चाहिए- सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की यात्रा रद्द होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "इस मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक आधार हैं क्योंकि उस मुद्दे (वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी की बैठक) में अदालत में हितों के टकराव की संभावना थी, जिसके कारण हमने प्रशासनिक पक्ष पर चर्चा की। मेरे वरिष्ठ न्यायिक सहयोगियों और मैंने सामूहिक रूप से यह राय साझा की कि हमें हितों के किसी भी टकराव से बचना चाहिए।"
इंडिया ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शाम 4 बजे होगा- संजय राउत
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "इंडिया ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च शाम 4 बजे होगा। हम वहां जाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अब कहा है कि वे राजनीतिक नेताओं से नहीं मिल सकते। हम उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र की दिनदहाड़े हत्या की जा रही है और अपराधी दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस को आदेश दे रहे हैं।"
देश में लिए गए निर्णय आम जनता के हित में हों- ओवैसी
राहुल गांधी और एलोन मस्क के बीच हुई बहस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि देश में लिए गए निर्णय आम जनता के हित में हों। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलोन मस्क जैसे व्यक्तियों के बयानों पर भाजपा का तंत्र प्रतिक्रिया देने या बोलने में विफल रहता है, जो ऐसे मुद्दों से निपटने के उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है।"
भारत में अराजकता नहीं फैलानी चाहिए - सीएम योगी
दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "वे अराजकता फैलाकर आम जनता को असुविधा में डाल रहे हैं। वे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो इसे उनकी क्षमता कहते हैं। लेकिन अगर वे हारते हैं, तो वे ईवीएम, चुनाव आयोग को दोष देते हैं। ऐसा व्यवहार कांग्रेस की मंशा बन गया है। उन्हें अपने भ्रष्ट आचरण और अविश्वासपूर्ण नेतृत्व को बदलना चाहिए। उन्हें भारत में अराजकता नहीं फैलानी चाहिए और न ही भारत के संवैधानिक निकायों पर सवाल उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जनता इस अराजकता को स्वीकार नहीं करेगी, वे इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वे इसी तरह चलते रहे, तो उन्हें वह सब कुछ खोना पड़ेगा जो उनके पास बचा है।"
सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं- सीजेआई सूर्यकांत
इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च और उनसे मुलाकात की मांग पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "मुझे कल मुलाकात के अनुरोध के संबंध में एक पत्र मिला था, और मैंने कल रात इसका जवाब देते हुए उन कारणों को स्पष्ट कर दिया है कि मैं मुलाकात करने में असमर्थ क्यों रहूंगा..." उन्होंने यह भी कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। किसी भी आम नागरिक या निर्वाचित निकाय के सदस्य की कोई भी याचिका स्वागत योग्य है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को न्यायालय में आने का अधिकार है, और हम उनकी चिंताओं को सुनेंगे और कानून के तहत जो भी उचित होगा, वह प्रदान करेंगे।"