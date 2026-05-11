आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 11 मई 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर वह सोमनाथ पहुंचेंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर 11 तीर्थस्थलों के जल से विशेष कुम्भाभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं – ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है – क्या ख़रीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि ख़ुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं।”

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