आज की ताजा खबर, Hindi News, हिंदी न्यूज़ लाइव, 11 मई 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर वह सोमनाथ पहुंचेंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर 11 तीर्थस्थलों के जल से विशेष कुम्भाभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं – ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है – क्या ख़रीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि ख़ुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं।”
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सरकार हर मोर्चे पर विफल- सीपीआई सांसद
प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सीपीआई सांसद पी. संदोष ने कहा, "हमें लगा था कि भारत सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह हमारे सामने मौजूद संकट का स्पष्ट संकेत है। यह प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकारोक्ति है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, और आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे।"
विजय ने विधायक पद की शपथ ली
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में शपथ ली।
पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे शुभेंदु
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के आवास से रवाना हुए। वे आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
सोमनाथ के श्रद्धालु प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे- हर्ष संघवी
गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "आज सोमनाथ के श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।"
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, “मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं – ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है – क्या ख़रीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि ख़ुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं।”
सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर वह सोमनाथ पहुंचेंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर 11 तीर्थस्थलों के जल से विशेष कुम्भाभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।